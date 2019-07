Caritas und St. Franziskus laden ein

Gemeinsam mit der Gemeinde St. Franziskus feiert das Caritaszentrum am Samstag, 20. Juli, ein großes Grill- und Sommerfest im Speckweg 15. Alle Einrichtungen des Zentrums beteiligen sich dabei mit Aktionen. Eröffnet wird das Fest um 14 Uhr mit einer Andacht. Neben Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und Salat aus dem Restaurant Landolin sowie einem Getränkestand der Gemeinde stehen verschiedene Aktionen auf dem Programm: So bietet die Tagespflege bietet Bingo an, das Hospiz St. Vincent steht mit einem Infostand und einer Aromamassage bereit.

Spielestraße auf der Wiese

Mit einem musikalischem Beitrag unterhalten die Senioren des Pflegeheims die Gäste. Weiterhin beteiligen sich YoungCaritas, Kolpingfamilie sowie die im Haus beheimatete Ergotherapiepraxis Fischer&Simon.

Die Feier wird von einem bunten Bühnenprogramm im Innenhof begleitet. Mit dabei ist das Familienzentrum St. Franziskus. Es feiert mit Kindern und Eltern der Einrichtung auf der Wiese ein Fest der Familie, mit Spielestraße und Hüpfbug. Das Team des Caritashauses und das Gemeindeteam von St. Franziskus freuen sich auf viele Besucher. baum

