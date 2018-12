Carolyne Pirulli lässt die Halle toben

Ausverkauft war die Fred-Hauser-Halle beim Turn- und Sportverein 1877 Waldhof, als die Band Grey Black & Blond (GB&B) ihr weihnachtliches „X-Mas Jahresendkonzert“ startete. Die sieben Musiker, die regelmäßig auf Straßenfesten, Kerwen und anderen Festivitäten auftreten, hatten auch diesmal wieder bekannte Songs im Programm.

Die Band begann traditionell – mit weihnachtlich blinkenden Hüten auf den Köpfen – mit dem Song „Merry Christmas“. Spätestens nach dem zweiten Song rockten die Zuhören im Saal im Takt mit. Als Hommage an die Band „Queen“ um den verstorbenen Sänger Freddi Mercury hatten GB&B die Songs „It’s a kind of Magic“ und „I want to break free“ in ihr Programm aufgenommen und bekamen hierfür begeisterten Applaus. Dass es auch guten Deutschrock gibt konnten die Besucher bei „Sexy“ von Marius Müller-Westernhagen und „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang hören. Die Männer des Zweiradtreffs MC Huttenheim, die in der ersten Reihe standen, bewiesen hierbei, dass sie auch an der Luftgitarre ihren Mann stehen können.

Die bekannte Mannheimer RnB- und Jazz-Sängerin Carolyne Pirulli begeisterte als Gast mit ihrer Soulstimme. Die Frontfrau bekannter Gospelchöre füllte mit ihrer Stimme die ganze Halle aus: Ob als Solistin oder im Duett mit Oliver Karl – sie brachte das Publikum zum Toben. Besonders bei „You’re simply the Best“ zeigte sie ihre Stimmgewalt.

Das abendfüllende Programm, unterbrochen von einer kleinen Pause, wurde auf der Bühne tänzerisch von der „Nathalie Schmich Dance Group“ begleitet. Es gab kulinarische Leckereien und Getränke – wieder serviert von den Mädels der Frauen-Fußballabteilung des VfB-Gartenstadt. Die Gäste gingen nach 30 Stücken plus drei Zugaben zufrieden nach Hause.

