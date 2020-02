CCW trägt die Fasnacht zu Grabe

Heftig hatten die Narren der CCW-Familie mit Prinz Karneval in der fünften Jahreszeit gefeiert. Nun hieß es Abschied nehmen. Lautstark betrauerten die Angehörigen und Freunde des Prinzen das Ende der gemeinsam verbrachten Zeit.

Der „neue“ Fasnachtspfarrer und Vorsitzende Stefan Höß war in seinem Rückblick e voll des Lobes über Lieblichkeit Vivien I. Aus der Bütt schilderte er in Reimen, was seit dem letzten Heringsessen in der CCW-Familie alles geschah. Nach dem Rücktritt von Vizepräsident Notker Heep hatte Wolfgang Striefler dieses Amt übernommen. Mit der neuen Cheerleader-Abteilung ist der CCW mit 505 Mitgliedern zum zweitgrößten Karnevalsverein in Mannheim geworden. Stolz war Höß auch auf das erfolgreiche Stadtteilfest auf dem Taunusplatz, das trotz beengter Platzverhältnisse und feuchter Witterung wieder ein Erfolg war.

Jede Menge Geschenke

Doch dann nahte das unabwendbare Schicksal einer jeden Lieblichkeit: der Aschermittwoch mit dem Ende einer schönen närrischen Kampagne. Auch Vivien I. blieb nicht verschont. Senatspräsident Stefan Wolf dankte der noch bis zur kommenden Kampagne amtierenden Prinzessin für ihr Engagement mit einem Präsent. Von Sitzungspräsident Rolf Remmele erhielt Vivien eine Orchidee mit dem Hinweis, dass diese Pflanze wenig Wasser benötige. Danach bekam sie noch einen Prinzessinnenorden und die „Ehrenkappe“ des CCW überreicht.

Prinzessin in der Tasche dabei

Auch Vivien hatte Geschenke dabei. Für ihren Elferrat, „der mich immer betreut und gut versorgt hat“, hatte sie Flaschenöffner mit ihrem Namen anfertigen lassen. „Die Jungs haben mit meinem Orden die Bierflaschen geöffnet, da habe ich gedacht, sie brauchen bestimmt den Öffner und am Schlüsselbund haben sie mich immer dabei. Froh bin ich, dass ich ab sofort keine Begleitung mehr bis vors Klo benötige“, amüsierte sich Vivien. Doch trotz allem Spaß flossen auch bei ihr Abschiedstränen.

Nach der Verabschiedung gab es leckere Heringe, seit Montag vom Küchenteam eingelegt, oder ein Hausmacher Wurstteller. Dann verabschiedete sich die Garde mit ihren Tänzen. Tränen gab es auch hier, als Alina Gräff ihren Rücktritt als Mariechen bekannt gab. „Als Gardetänzerin bleibe ich noch dabei. Aber Schule und viel Training vereinbart sich nicht immer.“

Rolf Remmele dankte den Senatsmitgliedern, „ohne Euch wäre vieles nicht möglich. Denn allein eine Uniform für unsere Aktiven kostet circa 350 Euro“. Zumindest für eine Uniform konnte Senatorin und Stadträtin Andrea Safferling aushelfen. Sie spendete mit ihrem Mann Bernd 333 Euro. Auch Carla Spagerer ließ es sich nicht nehmen, einen Beitrag für die Gardekasse beizusteuern. Remmele war dankbar: „Wir haben fast 70 Tänzerinnen und Tänzer im Verein, da kommt solche Hilfe immer gut an.“ Spontan erzählte Carla Spagerer zwei amüsante Geschichten aus pfälzischen Pfarrhäusern. Rolf Remmele wollte sie daraufhin direkt für die Seniorensitzung in der kommenden Kampagne buchen.

Remmele dankte seinem Elferrat: „Ihr habt unter anderem das großartige Bühnenbild gezaubert und den Saal dekoriert. Morgen früh ab 10 Uhr seid ihr wieder hier zum Aufräumen.“ Sein Dank galt auch dem Küchen- und Thekenteam für ihre Arbeit. Angelika Remmele unterhielt die Trauergäste mit dem Lied „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott und schloss mit ihrer Interpretation des Songs „Auf Wiedersehn ihr Freunde mein“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020