„Clowns regieren die Welt“

Sozialkritisches, politisches und literarisches Kabarett – verbunden mit Comedy: Das präsentierten die „Weinheimer Spitzklicker“ bei ihrem Gastspiel im ausverkauften Franziskussaal auf dem Waldhof in Vollendung. Auf der politischen Seite agierten die Künstler etwas schärfer als in den vergangenen Jahren. Dafür lockerten die selbst getexteten Lieder die Veranstaltung erheblich auf.

Mit ihren schön ausbalancierten Nadelstichen zogen Susanne Mauder, Markus König, Franz Kain und der am Klavier virtuos unterstützende Daniel Möllemann im Programm „Fünf vor Zwölf? Die Uhr geht nach!“ so ziemlich alles durch den Kakao, was politisches Kabarett und das Leben als solches eben ausmacht. Dabei liefen die Darsteller selbst zur Hochform auf und begeisterten sich am Publikum. Mit ihren Grimassen zeigen Mauder und König schon zum Einstieg „Emojional“, dass Sex nicht unbedingt eine Sympathiekundgebung darstellt. Mauder schwärmte von der „samtfarbenen Pigmentierung schwarzer Menschen“, die nicht so rothäutig am Strand säßen, wie die Weißen. Die Menschen bräuchten nicht unbedingt ein Kopftuch – sondern eher eine Kochbuchdebatte, weil viele nicht mehr kochen könnten. Mit der schwarz-rot goldenen Luftmatratze in der Hand beschlossen die Kabarettisten, ins Wasser zu gehen.

Debatte am Smartphone

Zuvor hatten sie anhand einer Smartphone- Debatte bewiesen, dass ein Annäherungsversuch ohne Gespräch kläglich scheitern und den psychologischen Berater zum Verzweifeln bringen muss. „Das Klima muss sich ändern. Es wandelt sich“ unterstrich musikalisch den Klimawandel. Schon bis dahin war die Vorstellung das Eintrittsgeld wert. Aber es kam noch doller: Der Yogi Maharishi Patanjali Yogi Kama Sutra alias Markus König, der verkündete „Omm, wir öffnen wieder unsere Augen und sehen schwarz“ provozierte seine Mitbeter zu Wutausbrüchen. Statt Elektroroller zu fahren, stellten die Kabarettisten fest: „Das Sauberste sind immer noch die Füße – obwohl, nicht bei allen.“

Wenn die für einen Treppenlift sparende Hausfrau mangels ausreichender Rente als Türsteherin arbeiten und zwischendurch zusätzlich telefonische Deutschkurse für Migranten abhalten muss, um sich dafür das nötige Kleingeld zu verdienen, wird es ganz besonders kurios. Toiletten für Menschen mit Pinkelhemmung, für Exhibitionisten, Urinale für trockene Alkoholiker, Voll-, Halb- oder Drittel-Transdiverse oder den gemeinen Hetero-Klotyp: 43 unterschiedliche Toilettenarten von Brunsbüttel bis Schifferstadt haben die Blasenschwächlinge in Zeiten von Gender- und Minderheitenschutz mit Blick auf die „Klobalisierung“ ausgemacht. Um die Notdurft wirklich zu verrichten, muss die Toilettenfrau aber bestochen werden.

Kurzweiliger Abend

Wenn der Kabarettist an der Kasse dem Rentner den Vortritt lässt, dann begründet er das: „Gehen sie ruhig vor, ich möchte der Zeit, die ihnen noch verbleibt, nicht im Wege stehen.“ Als „Tagesspitzen“– wobei Mauder ihre Lesebrille suchte – wurden Trump, die Wahl der SPD-Doppelspitze, Thunberg oder die Kanzlerin kritisiert. Nachdem die AfD ihr Fett abbekommen hatte, wurde festgestellt: „Clowns regieren die Welt“. In der Zugabe begaben sich die Spitzklicker sprachgewandt in die „Welt der Konjunktive“. Kurzweilig ging der Abend schnell zu Ende. Das Publikum ließ die Spitzklicker aber nicht ohne Zugabe von der Bühne. Erst die zweite umjubelte Zugabe „Amal langts, pack mer zamm“ machte deutlich, dass nun die Vorstellung wirklich zu Ende war.

Den Besuchern hat es gefallen. Viele verließen mit einem verschmitzten Lächeln den Franziskussaal auf dem Waldhof. „Das war ein gelungener Abend, der sich unbedingt gelohnt hat“, meinte einer der begeisterten Besucher zusammen mit seiner Frau am Ende. Der Waldhofer Klaus Söhnchen war ebenfalls zufrieden: „Solche Veranstaltungen braucht es auf dem Waldhof. Die begeistern das Publikum.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020