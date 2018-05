Cover-Band spielt für Straßenkids

Anzeige

Die Evangelische Jugendkirche auf dem Waldhof wird für die Cover-Band Cremp zur Bühne: Am Samstag, 9. Juni, 19 Uhr, macht sich die Gruppe bei einem Benefizkonzert stark für „Freezone Straßenkids Mannheim“. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen, so die evangelische Kirche in einer Pressemitteilung.

Aktuelle Hits bringt die Gruppe Cremp ebenso auf die Bühne wie Hits aus 40 Jahren Rock- und Popgeschichte. „Coversongs mit eigener Note“ lautet das Motto der 1988 gegründeten Band, „die ein pralles Programm mit Songs von Santana und Pink Floyd, Deep Purple und Simple Minds, Robbie Williams und vielen anderen Interpreten mitbringt“, so die evangelische Kirche.

Die „Freezone Straßenkids Mannheim“, denen der Spendenerlös des Konzerts zugute kommt, unterstützen seit mehr als 20 Jahren Jugendliche und junge Erwachsene in ihrem schwierigen Alltag unter anderem mit einer Straßenschule. Infos gibt es im Internet unter www.freezone-mannheim.de. Die Evangelische Jugendkirche Waldhof ist im Speckweg 14, am Taunusplatz, zu finden. Wer mit der Straßenbahn kommt, steigt an der Haltestelle „Bahnhof Waldhof“ aus. bhr/red