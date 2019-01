„Das gute Miteinander zeichnet uns aus“

Der Weg auf das Grundstück von Harald Klatschinsky dürfte für die meisten Besucher kein unbekannter gewesen sein. Schließlich lädt der erste Vorsitzende der Siedlergemeinschaft Neueichwald II die Mitglieder seit über 25 Jahren zum Neujahrsumtrunk ins Festzelt auf sein Grundstück ein. Auch diesmal durfte er wieder zahlreiche Gäste am Rottannenweg begrüßen.

Das sei der gemütlichste aller Neujahrsempfänge, meinte Thomas Steitz. Er komme immer gerne, so der Bezirksbeirat der Mannheimner Liste. „Teilweise besuchen uns auch Mitglieder der anderen Siedlergemeinschaften im Mannheimer Norden“, erklärte Klatschinsky.

Die Frauengruppe um Angelika Klatschinsky hielt einen Riesentopf Kartoffelsuppe bereit. Dazu wurden Dampfnudeln gereicht. Auch der Glühwein garantierte ein warmes Gefühl in der Magengegend, während vor dem Festzelt Wind und Regen gegeneinander spielten.

Es sei eine wichtige Veranstaltung, „weil wir uns als soziale Gemeinschaft verstehen“, betonte Harald Klatschinsky. „Das gute Miteinander und die Nachbarschaftshilfe zeichnen uns schließlich aus“, meinte ebenso Kassierer Manfred Stein. So stünden den 160 Mitgliedern gemeinsame Gartengeräte oder Bierbänke zur Verfügung, „die wir in unserer Siedlergarage aufbewahren“.

Der gemeinsame Jahresstart gehe auf eine Tradition zurück, „die schon vor meiner Zeit gepflegt wurde“, meinte Stein. Der derzeitige Kassierer ist bereits seit über 20 Jahren Mitglied bei Neueichwald II. „Wir hatten auch schon Temperaturen unter Minus zehn Grad beim Jahresstart“, erinnerte er sich. Bei dieser Kälte werde allerdings die Zeltplane brüchig.

2019 wird für die Siedler aus der Gartenstadt wieder ein ereignisreiches Jahr. Viele Termine stünden an, betonte der Vorsitzende. Bereits zum 34. Mal organisieren die Siedler ihr Straßenfest im Rottannenweg. Vom 8. bis 11. August würden erneut viele Gäste erwartet. „2018 hatten wir immerhin rund 3000 Besucher“, erklärte der Vorsitzende. 75 Helfer wollen für einen tollen Service sorgen. Die Hälfte der Karten für das Oktoberfest 2019 konnten die Siedler bereits absetzen. „Mehr Informationen über die Veranstaltungstermine gibt es auf unserer Homepage“, versprach Klatschinsky. „Wir sind eben ein sehr sozialer Verein, machen viel für die Kinder und Enkelkinder der Siedler“, so der Vorsitzende. Bei der Osterkörbchensuche oder der Kinderweihnachtsfeier kämen bis zu 50 Mädchen und Jungen. Sehr beliebt sei gleichfalls der Familienradausflug am 1. Mai. jba

