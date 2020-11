Das Ziel: Eine grüne Verbindung

„Wenn St. Gobain im Mai das circa 40 Hektar große Gelände auf dem Luzenberg aufgibt, ist unser Ziel eine Stadtteilentwicklung zum Zusammenwachsen von Waldhof und Luzenberg“, erklärte Thomas Steitz. Der Bezirksbeirat der Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML) wies beim Stadtteilspaziergang auf dem Luzenberg mit Bürgern auf Brennpunkte hin.

Durch Riegel abgeschnitten

Anfang dieses Jahres, so Steitz, habe es einen Aufschrei gegeben wegen der Rodungen auf dem 1,5 Hektar großen Teilstück einer Immobilienfirma aus Heppenheim (wir berichteten). Während des Corona-Lockdowns sei die politische Stadtteilarbeit zwar eingestellt worden. Doch die ML habe derweil die Verwaltung aufgefordert, einen Bebauungsplan aufzustellen. „Wir werden vehement darauf bestehen, dass die Stadt Pflöcke einschlägt und nichts unternimmt ohne Bürgerbeteiligung“, betonte Steitz. Anhand eines Lageplans verdeutlichte er die Dramatik: Das Firmengelände von St. Gobain liegt wie ein Riegel zwischen Luzenberg und Waldhof und hat sich zu einem Biotop entwickelt.

Jürgen Kurtz von der Bürgerinitiative Waldhof-West begrüßte den Antrag der ML. „Beide Stadtteile zwischen Altrhein und B 44 sind durch diesen Riegel gebremst worden zusammenzuwachsen.“ Dadurch habe sich das Leben in den beiden Stadtteilen unterschiedlich entwickelt – Luzenberg in Richtung Neckarstadt und Waldhof in Richtung Sandhofen. Über die Jahre habe sich auf dem St. Gobain-Gelände zwar ein Biotop entwickelt, aber auch eine Abraumhalde gebildet, gab Kurtz zu bedenken. Winfried Kölmel vom Spiegelverein Mannheim-Luzenberg berichtete, ihnen sei gesagt worden, es gäbe keine Altlasten. Das Gelände solle verkauft werden, zu 80 bis 100 Euro pro Quadratmeter.

Weiter ging es zur Lärmschutzwand an der B44: „Auch diese führt zu einer Trennung der beiden Stadtteile“, zeigte Steitz. Wenn beispielsweise Schüler vom Luzenberg nach Waldhof zur Grundschule wollen, müssen sie an der stark befahrenen Straße entlang der Mauer zur Waldhofschule laufen. Erklärter Wunsch der Bürger aber sei es, durch die grüne Achse auf dem St. Gobain-Gelände zu laufen. „Natürlich wissen wir, dass die Grünfläche unter Naturschutz steht und nicht völlig begehbar ist“, sagte Steitz.

Idee von Martina Irmscher (ML) ist, einen Rad- und Fußweg durch die grüne Achse zu schaffen. „Der Fuß- und Radweg vorne an der Lärmschutzwand ist supereng und die Radfahrer sind relativ schnell, da muss man dringend irgendwas tun“, sagte sie. Die Bürger seien vor allem gegen eine großflächige Bebauung des Geländes. Kurtz berichtete, auf dem bereits verkauften Teilstück habe die Stadt sowohl die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel, ein Fitness-Center als auch Wohnbebauung abgelehnt. Altstadtrat Rolf Dieter forderte: „Das Grün muss erhalten werden für den Luzenberg und Waldhof als Grünspange.“ Steitz stimmte zu: „Ringsum ist alles dicht bebaut.“ Waldhof und Luzenberg seien leider auch sozial getrennt, wie beispielsweise beim Pflegeheim und den Kirchen. Die Vereine „Harmonie“ und „Goggelrobber“ seien praktisch auf Waldhofseite, obwohl auch Mitglieder aus Luzenberg dabei seien. Außerdem befänden sich auf dem St. Gobain-Gelände neun Kleingärten. Steitz betonte: „Stadtteilentwicklung ist Planung mit den Bürgern“, Es müssten klare Leitplanken vonseiten der Stadt da seien, wie das Gelände künftig aussehen solle.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.11.2020