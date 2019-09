Debatte über Zukunft der Kirche

„Maria 2.0 – Gefahr oder Chance für die Kirche?“ Mit dieser Frage beschäftigt sich Andrea Keber beim Ökumenischen Frauenfrühstück am Samstag, 12. Oktober, 9 Uhr, in St. Franziskus (Taunusplatz). Maria 2.0 ist eine in Münster gestartete Initiative, die sich für eine Erneuerung der katholischen Kirche einsetzt und seit Anfang des Jahres immer weitere Kreise zieht. Die Forderungen werden kontrovers diskutiert. Andrea Keber, Mitinitiatorin der Maria 2.0-Gruppe aus Nieder-Olm in Rheinhessen, erzählt, was hinter der Bewegung steckt und warum sich ihre Gemeinde für die Ziele der Aktion einsetzt. Anmeldungen an Sonja Wacker, Telefon 0176/31 15 06 64 oder Pfarrbüro St. Franziskus, 0621/30 08 57 01. bhr

