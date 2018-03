„Der Speckweg ist total ruiniert“

Anzeige

„Wir fühlen uns wirklich veräppelt!“ Stefan Höß, Bezirksbeiratssprecher der SPD, redet bei der jüngsten Sitzung der Beiräte im Gemeindesaal der Gnadenkirche Klartext. Sven Lehr vom städtischen Fachbereich Tiefbau berichtet zuvor vom Zustand der Straßen im Stadtteil und hat keine guten Nachrichten für Bürger und Politiker: Keine Straße aus dem Bezirk Waldhof wird in nächster Zeit saniert.

Ein Drittel hat Note Vier bis Sechs

„Ein Drittel aller Straßen haben in der Zustandsklasse die Schulnote Vier bis Sechs“, erklärt Lehr zum Allgemeinzustand. „Da reicht es nicht, einen Klecks drauf zu tun, da muss die Asphaltschicht plus Untergrund raus. Und großer Aufwand heißt großes Geld.“ Insgesamt hätten fast 1000 Straßen in Mannheim diese Klasse, deshalb müsse die Stadt verschiedene Parameter ansetzen, in welcher Reihenfolge saniert werde: „Beispielsweise ob es ein Hauptverkehrsweg ist, ob der ÖPNV dort fährt oder Ähnliches“, so Lehr.

Bezirksbeirat Thomas Steitz (Freie Wähler/ML) macht deutlich, dass der Straßenzustand den Bürgern unter den Nägeln brenne: „Die Stadt braucht nach ihrer Berechnung ja 500 Jahre, um alle Straßen der Note Vier bis Sechs zu sanieren. Wir können nicht nachvollziehen, dass der Lange Schlag nicht saniert wird.“ An manchen Stellen nahe der Waldpforte könne man „nicht mal mehr Rad fahren“. Stefan Höß will wissen, in welcher Klasse der Lange Schlag denn eingeteilt sei: „Größtenteils Fünf und Sechs, ein kleiner Abschnitt auch Vier“, berichtet Lehr.