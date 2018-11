Der Stadtteil geht bald ins Ohr

Wo gibt es die beste Aussicht, die lauschigsten Ecken, unbekannte Stellen oder Orte mit Erinnerungen? Ein ganz besonderer Reiseführer zum Hören soll im Stadtteil Waldhof bald Auskunft darüber geben: Das Jugendkulturzentrum Forum ist derzeit mit Christina Gehrlein vom Freien Radio Rhein Neckar – bermuda.funk auf Stimmenfang im Vorort. Am Ende soll ein Internet-Leitfaden entstehen, der zu einem Spaziergang durch die Straßen einlädt.

Seniorentreff und Schwimmbad

„Die Menschen auf dem Waldhof sollen uns die Orte empfehlen, die ihnen besonders wichtig sind“, erklärt Christina Gehrlein. Die künstlerische Leiterin des Projektes war in den vergangenen Tagen schon im Seniorentreff Frohe Zuversicht und im Hallenschwimmbad Waldhof-Ost auf Stimmenfang: „Wir haben schon ein paar richtig schöne Tracks aufgenommen“, berichtet sie.

Diesmal ist das Team am Stadion des SV Waldhof (SVW) am Alsenweg im Einsatz. Der erste Besucher, der vor Ort viel zu erzählen hat, ist Martin Willig. Er arbeitet seit 2008 beim Sportkreis Mannheim im Fanprojekt Mannheim, betreut dort Anhänger „seines“ Waldhöfer Vereins.

Er erzählt, dass der SVW am 14. Dezember 1924 ins „Stadion an den Schießständen“ eingezogen sei. Nach der ersten Umbenennung zum Stadion am Alsenweg sei 1996 der Name Seppl-Herberger-Stadion entstanden: „Um Herberger hatte es ja zunächst Ärger gegeben, weil er vom Waldhof über Phönix zum VfR wechselte“, sagt Willig. Die Zuschauer hätten damals Geldstücke aufs Spielfeld geworden, weil Herberger für 10 000 Reichsmark den Waldhof verlassen habe: „Aber seit 20 Jahren gehört Herberger wieder als Legende zum Verein. Die Fanszene hat ihn wieder aufgenommen.“ Die Spiele am Alsenweg habe Herberger regelmäßig angeschaut.

Auch zu den Bäumen, die das Stadion säumen, gibt es besondere Geschichten: Da saßen früher immer die Kinder drauf, die den Eintritt nicht bezahlen konnten“, erinnert sich Willig. Als weiteren Tipp schlägt er einen Besuch in der Gaststätte „Bei Dimi“ direkt vor dem Stadion vor: „Sie ist benannt nach dem Spieler Dimitrios Tsionanis, der von 1980 bis 1993 insgesamt 250 Bundesliga-Einsätze für den SVW hatte.“ Derzeit spielen noch die Mannschaften der U23 und U19 am Alsenweg, manchmal auch die U17: „Unter der Woche trainiert hier die erste Mannschaft.“

Willig hat in seinem Buch „111 Gründe, den SV Waldhof zu lieben“, das er mit Tilo Dornbusch geschrieben hat, weitere Anekdoten zusammengefasst. Er berichtet, dass ein Besuch des FC Bayern München für Schmunzeln gesorgt habe. Damals kickte der SVW 1989/90 in der Ersten Bundesliga: „Die Bayern-Spieler gingen in die Kabine und kamen gleich wieder raus. Sie haben sich im Bus umgezogen, nach dem Spiel sind sie ins Hotel zum Duschen“, erinnert sich Willig beim Gang durch die Umkleiden, deren Ausstattung den Bayern zu einfach war.

Die eine oder andere Anekdote von Willig wird sicherlich im Reiseführer zu hören sein, der Anfang nächsten Jahres präsentiert werden soll, erklärt Birgit Thomas vom Forum, das vom Stadtjugendring getragen wird. Christina Gehrlein betont, dass die Stimmen der Interviewpartner nicht verfremdet oder aus dem Kontext gerissen würden. „Das war bei den Menschen in der Frohen Zuversicht beispielsweise ein großes Thema“, berichtet Birgit Thomas und verweist auf die Fernsehdokumentation „Benz-Baracken“: „Viele waren irritiert, was da am Ende rausgekommen ist, weil sie nicht ernst genommen wurden.“

Nächster Termin Fairkauf

Nächster und letzter Termin zum Stimmenfang ist am Donnerstag, 29. November, von 16 bis 18 Uhr, im Second-Hand-Kaufhaus Fairkauf der Caritas (Carl-Reuther-Straße 2) auf dem Waldhof. Die Bevölkerung ist eingeladen, ihre Lieblingsorte im Stadtteil vorzustellen. Wer außerhalb dieser Zeiten einen Ort für den Reiseführer empfehlen möchte, kann sich per E-Mail (hello@movingspace-mannheim.de) oder telefonisch (0621/293-18 25 43) melden und mit den Zuständigen für das Projekt, Birgit Thomas oder Alexander Bayer, sprechen.

