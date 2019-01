Dickes Lob für aktive Vereinswelt

Es gehört zur Tradition: Dem Gesangverein Sängerrose Blumenau ist es als Gastgeber wichtig, einen Neujahrsempfang für die Blumenauer auszurichten. Die große Politik bleibe außen vor, so der Vorsitzende der Sänger, Jürgen Klopsch, bei seiner Begrüßung. „Die Blumenauer sollen gleich am Anfang des Jahres die Möglichkeit haben, untereinander zu kommunizieren“, sagte er. Zusammen reden und danach zusammen feiern, das sei die beste Gelegenheit, sich auszutauschen. Für alle sei es auch wichtig, das vergangene Jahr mit all seinen Veranstaltungen Revue passieren zu lassen.

Mit einer Bildershow führte Klopsch noch einmal alle Veranstaltungen der Blumenauer Vereine auf – von der Maibaumaufstellung über Kerwe und Weihnachtsmarkt bis hin zur Waldweihnacht. Dabei wusste er manche Anekdoten darüber zu erzählen. Sein Dankeschön richtete er nicht nur an die Sänger und deren Ehefrauen, die dem Verein immer als Helferinnen zur Seite stünden, wenn sie gebraucht würden.

Er wandte sich daneben an den ehemaligen aktiven Sänger Friedrich Schuhmann, der als Waldarbeiter einen neuen Stamm für den Maibaum besorgt habe. Ob dieser neue Stamm in diesem Jahr schon verwendet werden könne, sei allerdings noch nicht sicher, teilte Jürgen Klopsch mit. Er müsse nämlich zuerst noch geschält und bearbeitet werden.

„Badner Lied“ zur Eröffnung

„Wo ist der Wein von gestern hin“: Diese Frage stellten musikalisch die Sänger auf der Bühne, die mit dem „Badner Lied“ die Veranstaltung eröffneten. Dass die Gäste im Gemeindesaal der evangelischen Jonagemeinde versorgt wurden, dafür zeichneten die Damen der Sänger und Freunde verantwortlich. Schon lange vor Beginn waren sie mit dem Herrichten von Laugenbutterbrezeln beschäftigt. eng

