„Die Riedbahn ist am Anschlag“

„Die Kuh ist noch nicht vom Eis, aber deutlich näher am Ufer.“ Mit bildhaften Worten umschrieb Stadtrat und Landtagsabgeordneter Stefan Fulst-Blei (SPD) bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung im Franziskussaal die Situation rund um die Neubaustrecke der Deutschen Bahn. Alexandre Hofen-Stein, Referent des Ersten Bürgermeisters Christian Specht, informierte über die neuesten Entwicklungen des Projektes im Bereich der Quadratestadt. Anfang 2019 hatten die Gutachter des Bundesverkehrsministeriums die sogenannte Knotenstudie für Mannheim vorgestellt. Diese wird derzeit optimiert und soll im zweiten Quartal dieses Jahres vorgestellt werden.

Die im Dezember 2019 bekanntgegebene Vorzugsvariante mit einem Tunnel nach Mannheim sei „ein gutes Ergebnis“, so Hofen-Stein. „Wir konnten schon viele Dinge erreichen“, bilanzierte er. So habe der Lärmschutz höchste Priorität: „Wir wollen aber auch den Haupt- und den Rangierbahnhof vollumfänglich eingebunden haben“, sagte er weiter. Die Vorzugsvariante mit einem Tunnel nach Mannheim habe den Vorteil, dass man danach im Tunnel bleiben könne. Das sei freilich noch nicht abgesichert: „Wir erwarten die Optimierungsstudie im April oder Mai und wollen die Bezirksbeiräte dann auch frühzeitig informieren“, versprach Hofen-Stein.

Offene Bauweise

Die rund 60 Kilometer lange ICE-Neubautrasse zwischen Frankfurt und Mannheim soll die Lücke zwischen den Schnelltrassen Köln-Rhein/Main und Mannheim-Stuttgart schließen. Der vorgeschlagene Tunnel solle in offener Bauweise gebaut werden, es muss also eine Baugrube ausgehoben werden, die nach Abschluss der Arbeiten wieder mit einer Erdschicht bedeckt wird. Hofen-Stein erklärte, dass der Verlauf der Strecke ab der Blumenau noch unklar sei: „Der Tunnel bis zur Stadtgrenze ist nur ein Ausblick auf die Knotenstudie, aber ohne Tunnel wären unsere Chancen undenkbar. Mit diesem Tunnel ist der Tunnel unter Mannheim wahrscheinlicher geworden.“

Die Bezirksbeiräte wie Markus Corcelli (Grüne) und Andrea Jessen (SPD) sahen die aktuelle Situation noch mit Sorge. Ebenso Gerald Unger (Linke): „Wir müssen den Personen- und den Güterverkehr getrennt betrachten.“ Thomas Steitz (Freie Wähler/ML) fragte: „Prinzipiell freuen wir uns, aber woher soll der verbesserte Lärmschutz denn herkommen bei der Anzahl der Züge?“

Politiker aus Gemeinde- und Bezirksbeirat sowie Hofen-Stein bewerteten die Fahrgast- und Zug-Zahlen, mit denen die Bahn arbeite, kritisch: „Die Bahn plant mit Zahlen für 2030, diese werden 2035 viel höher sein, das ist absurd“, so Hofen-Stein. Der Referent schätzte, dass sich das Projekt bis zu seiner Rente ziehen werde. „Das wird schneller als 2049 gehen“, wettete Stadtrat Roland Weiß (Freie Wähler /ML) dagegen. „Die Fernverkehre werden derart zunehmen, und Deutschland will ja nicht zur Lachplatte in Europa werden“, ist sich Weiß sicher. Stadtrat Deniz Gedik (Grüne) stimmte Weiß zu: „Wir müssen da an alle politischen Vertreter gehen.“ Sitzungsleiter Thomas Hornung (CDU) schätzt wie Weiß, dass für die Neubaustrecke vier Gleise nötig seien: „Die Riedbahn ist am Anschlag, und beide Bestandsstrecken müssen vom Güterverkehr entlastet werden.“

Aus dem Publikum reagierte der frühere CDU-Stadtrat Konrad Schlichter auf Hofen-Stein: „Ich teile Ihren Optimismus nicht. Die Vorzugsvariante sagt noch gar nichts über andere Mannheimer Stadtteile aus. Passen Sie höllisch auf“, warnte er. Fulst-Blei zeigte sich sicher, dass die Menschen in Mannheim zusammenhalten: „Wir dürfen bei dem Thema nicht schlafen.“

Lärm-Belastung befürchtet

Weil auf der Neubaustrecke tagsüber ICE-Züge und nachts der Güterverkehr rollen soll, befürchten die Bürger im gesamten Norden zusätzliche Belastungen. Erster Bürgermeister Christian Specht hatte bei der Bezirksbeiratssitzung auf der Schönau im Dezember erklärt, dass die Stadt einen Güterzugtunnel zum Rangierbahnhof fordere und auf eine entsprechende Planung des Bundes hoffe, der ja mit der erweiterten Knotenstudie entscheidet, wie es für Mannheim weitergehen soll. Die Wünsche der Stadt, so Specht, habe er bei einem Besuch im Verkehrsministerium in Berlin deutlich gemacht.

