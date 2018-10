Die Straßenbahn aufs Gleis gesetzt

Die Bürgervereinigung Sandhofen ist quicklebendig. Am 17. November 1918 ging der als überparteilich und überkonfessionell gegründete gemeinnützige Verein Mannheim- Sandhofen „zur Wahrung der gemeinsamen Interessen der Einwohner Sandhofens“ an den Start – im Lokal „Zum Durlacher Hof“, heute „Altes Fass“. Jetzt feierte die Vereinigung ihr 100-jähriges Bestehen im „PX de Dom“ mit vielen Gästen.

Der erste gewählte Vorstand, zu dem Karl Keßler, der Herausgeber des damaligen Sandhofer Anzeigers, zählte, setzte sich aus Vertretern fast aller Berufsgruppen zusammen, vor allem aber aus heimatverbundenen Menschen. In der Gründungsversammlung wurde umgehend ein Forderungskatalog aufgestellt, der sich unter anderem mit der Erfüllung von Ansprüchen befasste, die aus den Eingemeindungsbedingungen resultierten.

Die erste Prioritätenliste umfasste den Bau einer elektrischen Straßenbahn, Verbesserung der Wege und Straßen sowie Ausbau der Kanalisation. Weiteres Interesse galt der Erweiterung des Gemeindesekretariats und der Errichtung einer Volksbibliothek. „Manches ist auch heute noch so aktuell wie damals“, sagte der Vorsitzende der Bürgervereinigung, Roland Keuerleber, bei der Jubiläumsfeier: „1919 wirbelten vor allem der Zustand und die Instandhaltung der Straßen und Gehwege viel Staub auf.“ Die geforderte Müllabfuhr wurde schließlich im Jahre 1920 eingeführt.

Neugründung 1950

Ab Ende 1920 fuhr die elektrische Straßenbahn immerhin bis zur Zellstofffabrik. Der Straßenbahnanschluss Sandhofen wurde aber erst 1923 mit dem letzten Teilstück von der Hanfstraße bis zur Endhaltestelle am Stich verwirklicht. Ein Flussbad auf Pontons entstand am Altrhein in Höhe der Jutespinnerei. Es entpuppte sich als idealer Ort, dem Schwimmvergnügen zu frönen – und als Magnet für die Jugend. Wegen der zunehmenden Rheinverschmutzung hatte es aber auf lange Sicht keine Zukunft. Sein Freibad erhielt Sandhofen erst 1961.

Von 1933 bis 1945 litt die Bürgervereinigung unter einem Betätigungsverbot. Zur Wiedergründung des gemeinnützigen Vereins hatten die ehemaligen Vorstandsmitglieder Keßler, Schweizer und Wehe für den 18. April 1950 im „Goldenen Hirsch“ aufgerufen. Dort lebte der Verein wieder auf. In den 1950er Jahren standen Themen wie der Neubau der Kläranlage, der Ausbau der Umgehungsstraße B 44, die Neueröffnung der Volks- und Musikbücherei, der Bezug des neuen Polizeireviers im Isolierbau des „Alten Krankenhauses“ und der Neubau des Postamts auf der Agenda, führte Roland Keuerleber aus.

1967 mündete die Gesamtentwicklung in die Gründung des Arbeitskreises Vereine. Der enge Zusammenhalt zwischen Bürgervereinigung und ortsansässigen Vereinen erwies sich als Glücksfall. 1950 besuchten über 10 000 Menschen den Sandhofer Weihnachtsmarkt im Morgenstern. Ab 1951 wurden Heimatabende veranstaltet, seit Anfang der 80er Jahre die sehr beliebten Bürgerbälle. Die Bürgervereinigung bot zusammen mit Vereinen aber noch viel mehr an, etwa den traditionellen Neujahrsempfang, Maibaumaufstellung, Kerwe, Adventsmarkt, Weihnachtsbaumbeleuchtung und Totengedenkfeier.

Dieser Zusammenhalt wurde auch beim Jubiläumsabend überdeutlich. In seinem Grußwort bezeichnete Stadtrat Egon Jüttner (CDU), der die Geschicke des Bürgervereins 40 Jahre gelenkt hatte, die Organisation als „tragenden Pfeiler der Ortsgesellschaft“. Die Festansprache hielt der „Bewahrer des Kurpfälzer Dialekts“ – der Kabarettist, Schriftsteller und Sozialwissenschaftler, Hans-Peter Schwöbel. In seiner unnachahmlichen Art begeisterte er das Publikum mit einem „Loblied auf die Kurpfalz“ – in Muttersprache und mit Wortwitz. Das Ehrenamt, das in der Bürgervereinigung ganz groß geschrieben werde, schafft laut Schwöbel einen wertvollen ökonomischen Beitrag. Er stellte dabei den Primat des Geistes über die Materie: „Lieber mehr Ferz im Kopp, als Bimbes (Geld) im Beitel.“

Keuerleber bezeichnete den Auftritt als „erfrischend und bereichernd“. Den musikalischen Reigen eröffneten die Sandhofer Jagdhornbläser mit kleinen Märschen. Es war sicher auch kein Zufall, dass an diesem Abend der gemischte Chor der Aurelia auf der Bühne ein Ständchen sang, war der Männerchor doch bereits 1889 gegründet worden. „Conquest of Paradise“ erwies sich als gelungene Hymne auf das 100-jährige Bestehen. Danach übernahm Yvonne Betz die musikalische Regie und beendete mit Chansons von Edith Piaf und Hildegard Knef den schwungvoll begonnenen Abend mindestens ebenso schwungvoll.

