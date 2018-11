Digitale Technik hilft

Ausgesprochen gut gebrauchen kann die Eugen-Neter-Schule auf der Blumenau digitale Unterstützung für ihre Schüler. Sie können wegen erheblicher Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen den Bildungsgängen in allgemeinen Schulen nicht folgen und benötigen individuelle Hilfen. So freute sich die Schulgemeinschaft über 15 iPads (kleine tragbare Tablet-Computer) des Sanitär-Heizung-Klima-Großhändlers Pfeiffer & May aus Mannheim. Die Firma hatte durch eine Umstellung ihrer EDV etliche Geräte zur Verfügung. Mitarbeiter Christopher Kern, zugleich Vorstandsmitglied im Freundeskreis der Neter-Schule, machte den Vorschlag, einen Teil der Computer zu spenden. Der Rest wurde an die Mitarbeiter verkauft, den Erlös übergaben Christopher Kern und Heinz Metz an Rektorin Silvia Challal. Die iPads werden für unterstützte Kommunikation eingesetzt – davon profitieren nicht oder kaum sprechende Schüler. Das Zubereiten von Speisen im basalen Kochunterricht ist ebenso Bestandteil wie der sachgerechte Umgang mit Werkzeugen im grundlegenden Werkunterricht. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018