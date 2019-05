Drei Gruppen treten auf

Bei der Eröffnungsveranstaltung der neuen Live-Show-Reihe „Live-Bühne Waldpforte“ treten am Samstag, 25. Mai, gleich drei Rock-Bands im Jugendhaus Waldpforte (Waldpforte 67) auf. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Die Gäste dürfen auf authentische Livemusik aus eigener Feder und mit einem ganz individuellen Sound gespannt sein, wie die Organisatoren ankündigen. Eröffnet wird der Abend von der Band Impetus aus Mannheim, die sich durch eine dynamische, emotionale und authentische Rockmusik auszeichnet, deren Einflüsse von Psychedelic bis zu Pop reichen.

Gleich im Anschluss wird das in Frankfurt ansässige Pop-Rock-Trio (We are) Diamonds den Konzertsaal der Waldpforte mit prägnanten Gitarrenriffs, starken Melodien und mitsingbaren Texten zum Beben bringen. Den Abschluss des Abends gestaltet die mit dem Jugendhaus Waldpforte verbundene Heidelberger Progressive-Rock-Band Ellmaurer gestalten, deren Klangwelten die Besucher in einem ganz besonderen Stil verzaubern soll, so die Ankündigung. Der Eintritt zum Konzertabend kostet sieben Euro. red/imo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.05.2019