Durch die Kartoffel zusammenwachsen

Die Pfarrgemeinde Guter Hirte der Seelsorgeeinheit Mannheim-Nord hat beim Umweltpreis 2018 der Erzdiözese den fünften Platz belegt. Erzbischof Stephan Burger zeichnete die Preisträger in Freiburg aus, wie die Pfarrgemeinde nun mitteilt.

Beim Züchten kennenlernen

Das Preisgeld in Höhe von 800 Euro gewann die Schönauer Pfarrgemeinde mit einer kreativen Kartoffelpflanz- und Vermehrungsaktion. Die Grundidee war: Kartoffeln mit vielen verschiedenen Menschen in der neuen Seelsorgeeinheit Mannheim-Nord zusammen zu züchten und sich im Laufe eines freundschaftlichen Wettbewerbs kennenzulernen und zusammenzuwachsen. In der zweiten Kartoffelpflanzaktion im Jahre 2018 wurden die Evangelischen Christen der Schönaugemeinde zum Zusammenwachsen eingeladen. Die Früchte der Aktion sind dabei weit mehr als nur Kartoffeln, die jedes Jahr im Rahmen eines Abschlussfestes prämiert werden.

Zum 13. Mal hat die Erzdiözese Freiburg ihren Umweltpreis für innovative Projekte verliehen, die einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten. Aus den 27 Bewerbungen hatte eine Jury elf Preisträger ermittelt, die sich die Summe von 15 000 Euro teilen. Die Erzdiözese Freiburg würdigt mit ihrem Umweltpreis seit 1994 alle zwei Jahre den besonderen Einsatz von Gemeinden, Einrichtungen, Verbänden und Gruppen für die Bewahrung der Schöpfung. „In den zurückliegenden 24 Jahren wurden insgesamt 138 Projekte und Initiativen mit Preisen in Höhe von 109 100 Euro ausgezeichnet“, heißt es in der Pressemitteilung der Pfarrgemeinde Guter Hirte.

Die Arbeit rund um die Kartoffel geht übrigens weiter: Denn 2019 soll der Kartoffelzuchtwettbewerb aus dem Mannheimer Norden bereits zum dritten Mal stattfinden. „Fünf neue ausgewöhnliche Sorten werden ins Rennen geschickt, das unter dem Motto Kunst & Kartoffel steht und in diesem Jahr gemeinsam mit der Evangelischen Schönaugemeinde ausgerichtet wird“, so die Gemeinde. Im Herbst werden die schwersten, längsten und die schönsten Kartoffeln ausgezeichnet.

Freundschaftlicher Wettstreit

Zudem haben Kinder die Möglichkeit, die Entwicklungsschritte der Kartoffeln in einem Tagebuch zu dokumentieren, das am Ende der Aktion ebenfalls prämiert wird. Die Ideenwerkstatt der Pfarrgemeinde Guter Hirte geht davon aus, dass sich neben den bereits angemeldeten fünf Kindergärten über 100 Züchter dem freundschaftlichen Wettstreit stellen. Durch die Aktion werde das Bewusstsein für die Vielfalt der Natur geschärft und auch ein Zusammenwachsen unter den Teilnehmern gefördert. baum/zg

