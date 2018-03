„Dynamisch und voller Tatendrang“

Anzeige

Mit den Eltern auf Augenhöhe

Michael Köber als Vertreter des SSA ergänzt: In einer „Zeit, in der sich Dinge rasant verändern“, sei die Leiterin der „Schlüssel zu einer guten Schule“. Beim Bewältigen der vielfältigen Aufgaben helfe es, gelassen und humorvoll zu bleiben. Genau das sei Kirsten Mühlum, betont Sebastian Hinckel vom Förderverein: „unaufgeregt“ begegne sie den Eltern „auf Augenhöhe“. Die Beiratsvorsitzende Natalie Garcia ergänzt: „Sie ist freundlich zu jedem und hilft jedem in jeder Situation.“

Mühlums Kollege Jörg Schuchardt, Leiter der benachbarten Waldschule, wünscht ihr, „in schweren Zeiten nicht den Mut zu verlieren und die Freude am Beruf zu behalten“. Und Schuldekan Andreas Weisbrod rät der Rektoren, nicht alle Erwartungen, die man an sie hat, erfüllen zu wollen. Alles anhören, alle Argumente abwägen, aber dann selbstständig entscheiden: „Wer frei davon ist, allen Erwartungen entsprechen zu müssen, kriegt den Blick frei für das Menschliche.“ Als Symbol überreicht Weisbrod ihr einen Zollstock: „Maßstab Mensch steht darauf.“

Zwischendurch legen sich die Schüler mächtig ins Zeug: Ausgefeilte Moderation, rhythmische Trommelklänge, packende Chormusik, ein bühnenreifes Theaterstück und flotte Tänze sind zu sehen. „Das ist eine bewegte Schule“, freut sich Lutz Jahre, Leiter des städtischen Fachbereichs Bildung. Aber auch eine, die sichtbar in die Jahre gekommen sei.

Sie ist die letzte Stocké-Schule in Mannheim. Stocké-Schulen wurden Anfang der 70er Jahre von der gleichnamigen Firma gebaut. Weil man davon ausging, sie nur vorübergehend zu brauchen, sollten die Gebäude eine „Haltbarkeit“ von 25 bis 30 Jahren haben. Inzwischen haben die Räume in der Gartenstadt 45 Jahre auf dem Buckel. „Es steht eigentlich ein Neubau an“, so Jahre – noch eine Aufgabe, die Kirsten Mühlum zu übernehmen hat.

