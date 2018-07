Anzeige

Von der Sonne verwöhnt waren die Mitglieder der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Einigkeit Mannheim-Gartenstadt bei ihrem Halbtagsausflug in den Kraichgau. Sie fuhren nach Eppingen. Die Begeisterung der beiden Stadtführer beim interessanten und kurzweiligen Rundgang durch „ihre“ Stadt sprang schnell über. Beim anschließenden Bummel durch die Fachwerkstadt verschafften sich die Siedler noch einen eigenen Eindruck. Eine Stärkung erhielten sie in einer Weinstube in Schriesheim. red