Kulturvereins-Chef Stefan Höß wollte ein Zeichen setzen: Weil die Stadtverwaltung die Neujahrsempfänge in den Vororten seit einem Jahr nicht mehr ausrichtet, verzichtete der Waldhöfer Verein darauf, Einladungen zu verschicken. „Trotzdem ist das Kulturhaus voll“, freute er sich.

„Wir fühlen uns in den Vororten allein. Seit einem Jahr erhalten wir keine Unterstützung mehr, die Vereine organisieren alles selbst“, erklärte Höß. Noch vor zwei Jahren habe der Bürgerservice den Empfang mit ausgerichtet. Höß erinnerte daran, dass die Vereine aus den Stadtteilen den Empfang der Stadt stets mitgestalten, die Vororte aber nun ohne städtische Hilfe dastünden: Wenn ich den Bezirksbeirat nicht hätte, und was er hier tut, wären wir wirklich allein.“

Höß dankte den Vorstandskollegen und emsigen Mitgliedern des Kulturvereins: „Mein Dank gilt den Leuten, die hintendran stehen und die ganze Arbeit machen.“ Vorstandskollegin Elke Kreuzer betrat daraufhin unangekündigt die Bühne: „Immer bedankst du dich bei uns, jetzt wollen wir mal Danke sagen“, erklärte Kreuzer und überreichte Höß als Vizepräsident des SV Waldhof einen Fußball des SVW.

Der Ehrenvorsitzende des Kulturvereins, Klaus Schillinger, erinnerte in seiner Ansprache an das Projekt „Neugestaltung des Taunusplatzes“: „Eine fast unendliche Geschichte“, fasste Schillinger das Unterfangen zusammen, das 1981 seinen Anfang genommen hatte. „Da hieß es, dass dem Taunusplatz alle Merkmale eines attraktiven Platzraumes fehlen und er als neuer Stadtteil-Mittelpunkt aktiviert werden soll.“ 1996 habe die Verwaltung ein Konzept vorgestellt, das den Taunusplatz als reine Festfläche anlegen wollte. Nach einigen runden Tischen habe die Caritas 2005 schließlich das angrenzende Gelände erworben. Und in den Folgejahren hätten Caritas und Stadt gegenseitig darauf gewartet, dass einer den Anfang mache: „Als das Caritaszentrum 2015 eingeweiht wurde, gab es endlich die ersten Gelder im städtischen Doppelhaushalt für den Taunusplatz“, so Schillinger. 2018 begann der Umbau. „Und nun freuen wir uns auf 2020, wenn der Platz fertig ist.“

Einrichtung für Behinderte geplant

Die Umgestaltung der neuen Mitte auf dem Waldhof sei damit aber noch nicht abgeschlossen: „Die Caritas hat das Gelände zwischen dem evangelischen Pfarrhaus und dem Franziskushaus erworben und möchte dort eine Einrichtung für behinderte Menschen bauen“, so Schillinger. Anschließend werde die Caritas das Franziskushaus kaufen: „Ein ruhiger Nachbar ist der Kulturverein nicht, aber die Vermietungen sind notwendig, um das Haus und den Verein am Leben zu halten“.

Schillinger erinnerte auch daran, wie lange es auf dem Luzenberg gedauert habe, bis das Projekt „Wohnen am Wasser“ verwirklicht werden konnte. Nach Vorlage des Bebauungsplanes hätten sich erst 2013 Investoren gemeldet. Die ersten Häuser stehen bereits: „Mit dem zweiten Teil soll in diesem Jahr begonnen werden. Dann ziehen sich Wohn- und Geschäftsgebäude fast bis zur Diffené-Brücke hin“, so Schillinger.

Die Leiterin des Bürgerservice Nord, Michaela Diehl, berichtete von der Arbeit des großen Büros an der Alten Frankfurter Straße: 2018 sei „ein gutes Jahr“ gewesen: „Der Platz vorm Eingang ist fast fertig, unsere Serviceleistungen wurden noch stärker nachgefragt.“ Erstmals habe die Service-Stelle die Millionen-Marke geknackt: „Wir haben letztes Jahr 1 129 137 Euro eingenommen“, freute sich Diehl. Die Zulassungsstelle habe sich fest etabliert, was man an der gewachsenen Zahl der Schilderfirmen erkennen könne. Insgesamt seien über 16 000 Kfz-Dienstleistungen erbracht worden.

Von der Arbeit des Bezirksbeirates berichtete Diehl, dass vom Gremium im vergangenen Jahr rund 11 000 Euro verteilt wurden: „Aber es fällt auf, dass der Anteil der Vereine und Initiativen bei den Antragstellern unterrepräsentiert ist.“ Als einzige Bezirksbeiräte stadtweit hätten die Waldhöfer deshalb die Vereine angeschrieben und geworben, einen Antrag für das Budget zu stellen.

Bei den öffentlichen Sitzungen hätten die Beiräte zahlreiche Themen beackert: vom Jugendtreff über den Taunusplatz bis zur Betreuungssituation. Diehl lud zur nächsten Sitzung am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr im Kulturhaus ein. Sie sage, dass die Stadt zur Verkehrs- und Parksituation einen Workshop mit Bürgern und Vorort-Politikern plane, um Lösungen zu erarbeiten.

Beim Empfang zeigte die 21-jährige Sängerin Judy Jensen ihr enormes Stimmvolumen. Sie begleitete sich an der Gitarre und ließ sich auch von einer gerissenen Saite nicht aus der Ruhe bringen. Ihre gefühlvoll-kraftvolle Darbietung mit Gänsehaut-Faktor bekam viel Beifall.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019