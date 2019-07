„Eine Sprache, die jeder versteht“

Überall liest und sieht man viel von Welt- und Europameisterschaften in verschiedenen Altersklassen und Formen im Fußball. Dem stand das integrative Fußballturnier in Mannheim in nichts nach. Ein solches veranstaltete der Verein „Mannheim Sagt Ja!“ bereits zum vierten Mal als „MaDiWo-Cup“ (Mannheim Diversity World Cup) gemeinsam mit seinen bewährten Kooperationspartnern Sportkreis Mannheim und dem SV Waldhof Fanclub „Martins Söldnertruppe“.

Elf Freizeitteams waren diesmal mit am Start, erstmals fand das Turnier auf der Anlage von „Anpfiff ins Leben“ beim SV Waldhof am Alsenweg statt. „Das neue Umfeld wurde glänzend angenommen, und das spielerische Niveau erfuhr im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal eine Steigerung“, freute sich Martin Willig, der als Mitarbeiter vom Sportkreis Mannheim und als Spieler bei „Martins Söldnertruppe“ in Doppelfunktion im Einsatz war. „Die Teams waren mit Ehrgeiz, Einsatz und ganz viel Motivation dabei.“

Zumeist lief alles im fairen Rahmen ab – im zeitlichen Rhythmus von zwölf Minuten und geleitet von zwei offiziellen Schiedsrichtern des Badischen-Fußball-Verbandes. Inzwischen schon zum zweiten Mal wurde das Team von „The Spartans“ Sieger, das im hochklassigen Finale das Team „Guinea“ nach Neunmeterschießen mit 4:0 bezwang. Den dritten Platz sicherte sich „Martins Söldnertruppe“ vor den Ludwigshafen Warriors.

Die Veranstalter bedankten sich abschließend besonders bei Alexander Mieske von „Mannheim sagt Ja!“ für die hervorragende Turnierorganisation, weiterhin standen „Anpfiff ins Leben“ und Horst Kilian, Jugendleiter vom SV Waldhof, parat und stellten Platzanlage und Infrastruktur zur Verfügung. „Der Flüchtlingsfonds der Stadt Mannheim war für die finanzielle Förderung sehr hilfreich“, ergänzte Willig.

Es zeigte sich am Ende wieder einmal, dass der Sport Kontakte zwischen den Kulturen schaffen und dafür sorgen kann, dass mehr Verständnis untereinander aufgebaut wird. Auf dem Spielfeld klappte dies ohnehin, „denn Fußball ist eine Sprache, die jeder versteht“, resümierte Willig. Die Veranstalter freuen sich schon auf den fünften „MaDiWo-Cup“ 2020, wohl erneut an der nostalgischen Fußball-Stätte. wy

