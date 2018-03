Eine Urkunde als Erinnerung

Anzeige

Binsch wurde in Sindelfingen geboren. Aufgewachsen ist er in Renningen und leistete seinen Zivildienst in Bad Herrenalb. Sein Studium der Theologie führte ihn von Tübingen über Istanbul nach Berlin. Seine Ausbildung mit dem Vikariat schloss er in der Freiburger Pfarrgemeinde Nord ab. Seine Hobbys sind mit dem Musizieren auf der Gitarre, dem Motorradfahren und den Wanderungen durch die Natur sehr vielseitig. Außerdem engagiert er sich im interreligiösen Dialog.

Die Probezeit von Florian Binsch in der Auferstehungsgemeinde beträgt zwei Jahre. Der junge Pfarrer wohnt in der Gartenstadt. Dadurch, dass die Pfarrsekretärin krank sei und ihm nicht helfend zur Seite stehen kann, gestalte sich sein Einstieg etwas schwierig, sagte der ledige Pfarrer. Bis dahin hatte er schon einen Gottesdienst gefeiert und mit den Konfirmanden deren Freizeit verbracht. Außerdem fand im März die Ordination in Freiburg statt. Ob er ab dem neuen Schuljahr auch Religionsunterricht gebe, darüber sei die Entscheidung noch nicht gefallen, so Binsch.

Dank an die Vertretung

Nach der Vorstellung des neuen Pfarrers auf Probe erhielten alle Jubilare für die Silberne (25 Jahre), Goldene (50 Jahre), Diamantene (60 Jahre), Eiserne (65 Jahre), Gnaden- (70 Jahre) und Eichen- (80 Jahre) Konfirmation den Segen. Die Älteste überreichte jedem der anwesenden Jubilare als Erinnerung noch eine Urkunde. Die kleine Kirche, idyllisch gelegen auf einem Hügel am Kuhbuckel in der Gartenstadt, ist noch mit einer schönen Kanzel ausgestattet, die Holzschnitzer Karl Josef Fortwängler mit vier geschnitzten Reliefs verzierte. Von dieser Kanzel hielt der junge Pfarrer Florian Binsch seine Predigt. Sein Thema „Durststrecke“ bezog er auch auf die Jubilare. Jeder könne wahrscheinlich von seiner persönlichen Durststrecke, auch der des Glaubens, berichten. Am Ende des festlichen Gottesdienstes dankte Sonja Nemet vor allem Pfarrer Volker Schmitt-Illert, der viele Gottesdienste in der Vakanzzeit übernommen habe.

