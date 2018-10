Zum Seniorennachmittag im Speckweg kamen viele Siedler. © Bahls

Für den guten Ton beim Seniorennachmittag der Siedlergmeinschaft Speckweg sorgte Alleinunterhalter Ernst Hochstetter, der mit bekannten Melodien beste Stimmung an den Festtischen garantierte. Doch die richtig interessanten Geschichten hatten in St. Lioba die Siedler zu erzählen. Schließlich sei es gute Tradition, die Mitglieder der Gemeinschaft für ihre Treue zum Verein zu ehren, betonte die Vorsitzende Karin Parcel.

Allein 20 Mal zeichnete sie Mitglieder für 25-jährige Zugehörigkeit zur Siedlergemeinschaft aus. Zudem wurde Werner Harr in Abwesenheit für 60 Jahre geehrt. Nicht ganz so lange steht Rudolf Schäfer in den Mitgliedsbüchern am Speckweg. „Mein Vater hat 1952 ein Haus in der Siedlung gebaut“, erinnerte sich der 80-Jährige. Er habe dann Ende der 1970er Jahre die Immobilie übernommen. „1978 bin ich selbst in die Siedlergemeinschaft eingetreten“, berichtete Schäfer, der von Karin Parcel für 40 Jahre Treue ausgezeichnet wurde.

Früher sei er mehr mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Inzwischen besuche er die eine oder andere Gemeinschaftsveranstaltung. „Die Interessen ändern sich eben mit dem Alter“, lachte Rudolf Schäfer. Ob seine beiden Söhne die Familientradition am Speckweg fortsetzen werden, weiß er nicht. Möglicherweise müsse er sein Haus auch verkaufen.

20 Jahre länger reicht die Chronik von Karla Spagerer. „Ich bin bereits seit 70 Jahren Mitglied in der Gemeinschaft“, sagte sie. 1932 hätten ihre Eltern ein Haus in der Großen Ausdauer gebaut. Die beiden seien gleich in die Gemeinschaft eingetreten und hätten später eine Gaststätte eröffnet. „Ich bin dann 1948 ins Haus meiner Eltern gezogen“, erinnerte sich die 89-Jährige.

Gewachsene Siedlung

Sie wohne gerne in dieser gewachsenen Siedlung. „Es ist hier eine wunderbare Nachbarschaft und ein ganz anderes Leben als in einem Hochhaus, wo keiner was vom anderen weiß“, unterstrich Karla Spagerer. Das Umfeld präge ja den Menschen, glaubt sie. Ihr Mann sei leider schon verstorben. „Wir waren 68 Jahre verheiratet“, erzählte die Seniorin. Umso wichtiger sei, dass die Nachbarn nach ihr schauten. Das gebe ihr ein beruhigendes Gefühl.

Karin Parcel weiß, dass solche Veranstaltungen wie der Seniorennachmittag die Gemeinschaft stärken. Deshalb hatte die erste Vorsitzende bereits den nächsten Termin im Blick. „Für die alljährliche Weihnachtsfeier am 15. Dezember im großen Saal in St. Lioba haben wir für den Programmteil das Ensemble der Freilichtbühne gewinnen können“, freute sich Parcel auf eine weitere festliche Veranstaltung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018