Einige Büchereien schließen

Während der Fastnachtsferien von Montag, 4., bis Samstag, 9. März, gelten für die Stadtbibliothek Mannheim und einige Zweigstellen geänderte Öffnungszeiten.

Die Zentralbibliothek im Stadthaus (N 1) verkürzt ihre Öffnungszeiten am Fastnachtsdienstag (5. März) und schließt bereits um 13 Uhr. Sowohl am Rosenmontag (4. März) als auch am Fastnachtsdienstag (5. März) werden die Zweigstellen Sandhofen, Feudenheim, Friedrichsfeld und Neckarstadt-West nicht geöffnet. Am Rosenmontag bleiben die Zweigstellen Seckenheim und Vogelstang geschlossen, am Fastnachtsdienstag die Zweigstelle Neckarau sowie die Kinder- und Jugendbibliothek und die Musikbibliothek im Dalberghaus. An den anderen Tagen der Ferienwoche gelten in diesen Bibliotheken die üblichen Öffnungszeiten.

Während der gesamten Fastnachtswoche geschlossen bleiben die Zweigstellen Schönau und Herzogenried, die Mobile Bibliothek legt – wie in Schulferien üblich – eine Betriebspause ein. Die Zweigstellen Käfertal und Rheinau sind zu den üblichen Zeiten geöffnet. baum/zg

