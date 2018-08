Einmaliges Erlebnis in der Wüste Nevadas

Anzeige

Aus der ganzen Welt kamen sie nach Las Vegas – allerdings nicht, um im US-amerikanischen Spielerparadies zu zocken. Den rund 4000 Tischtennisspielern ging es bei den Weltmeisterschaften der Senioren darum, einen fairen Wettstreit auszufechten. Zu den Sportlern, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und deshalb teilnehmen konnten, gehörte die Gartenstädterin Sabine Jakoby. Sie war gemeinsam mit ihrer Weinheimer Doppelpartnerin Sabine Dippold und ihrem Bruder Holger Weidenauer in die Stadt der Superlative gereist.

Neben ihr standen Spieler aus dem Iran, aus Indien, Guyana, aus Kirgisistan, Monaco oder Haiti an den Tischtennisplatten. Das Gros der Spieler kam aber aus den USA, China und Japan. Das ist nicht weiter verwunderlich – sind es doch die Länder, in denen diese Sportart am meisten verbreitet ist. Aus Deutschland gingen insgesamt über 600 Vertreter an den Start.

„Es war schon ein riesiges Erlebnis, einmal bei so einem Wettbewerb dabei zu sein“, erzählt die Gartenstädterin nach ihrer Rückkehr aus Nevada. „Wir hatten nur wenig Zeit für private Dinge“, lacht die Erzieherin – aber ein klein wenig gezockt „haben wir schon“. Sabine Jakoby spielt seit ihrer frühesten Jugend für den Tischtennisverein Weinheim. Im riesigen Convention Center in Las Vegas traten die Sportler in einer Halle an 200 Tischen gegeneinander an, außerdem gab es zusätzlich noch 48 Trainingstische. Gigantisch – wie alles in Las Vegas.