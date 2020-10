Erfolgreiche Handballerin feiert runden Geburtstag

Die Frauen-Handball-Abteilung des SV Waldhof Mannheim erlebte in den 1960er Jahren ihre Blütephase. Gleich 1960 gewannen sie die erste Kreismeisterschaft und Badische Meisterschaft sowie die Süddeutsche Vizemeisterschaft in der Halle. Fast alle Kreis- und Badische Meisterschaften in Feld und Halle wurden bis 1967 errungen. „Wir waren eine ganz tolle Mannschaft. Der Zusammenhalt war unheimlich groß“, sagt Ursula Jordan, eine der Protagonistinnen dieser Zeit neben Größen wie Margret Ihrig, Christel Linderer und Karola Probst. Mit Monika Eichenauer beherbergte das Team auch eine später 55-fache Nationaltorhüterin. „Wir haben so gut gespielt, dass wir in ganz Deutschland eingeladen wurden“, erinnert sich Jordan, die heute, Freitag, ihren 80. Geburtstag begeht.

Bei den Spielen um die Süddeutsche Meisterschaft in Feld und Halle konnte der Abonnementsmeister 1.FC Nürnberg jedoch nie bezwungen werden und man blieb leider der ewige Zweite. „Wir wurden einmal sogar vom TSV 1846 Nürnberg eingeladen, da wir die einzige Mannschaft waren, die den 1.FC Nürnberg hätte schlagen können“, berichtet Jordan. „Und das haben wir dann auch geschafft.“ Mit manchen Spielerinnen von damals wie Christel Linderer pflegt Ursula Jordan auch heute noch telefonischen Kontakt.

Ursula Jordan wurde auf dem Luzenberg geboren und ist dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Später hat sie die höhere Handelsschule für Mädchen am Herschelbad besucht und arbeitete anschließend als kaufmännische Angestellte. Dem SV Waldhof blieb sie über all die Jahre treu und besuchte lange Zeit noch regelmäßig die Spiele im Carl-Benz-Stadion. Darüber hinaus betätigte sie sich ehrenamtlich beim Club der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger (CEG). „Von 2008 bis 2018 war sie Schatzmeisterin in hervorragender, fehlerlosen Art und Weise“, lobt der CEG-Vorsitzende Hans-Jürgen Pohl. Ihren 80. Geburtstag kann Ursula Jordan leider nur corona-konform im kleinen Kreis feiern.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020