Wenn es um die Neubahnstrecke der Deutschen Bahn geht, wollen Stadt- und Bezirksbeiräte mit den Bürgern an einem Strang ziehen. Das wurde bei den jüngsten Bezirksbeiratssitzungen im Sandhofener Bartholomäussaal und im Gemeindesaal der Gartenstädter Gnadenkirche deutlich. An beiden Abenden informierte Alexandre Hofen-Stein, Referent des Ersten Bürgermeisters Christian Specht, über die neuesten Entwicklungen des Projektes im Bereich der Quadratestadt.

Mit der sogenannten Knotenstudie des Bundesverkehrsministeriums, die beim Regionalforum in Mannheim am 21. Januar vorgestellt wurde, ist die Verwaltung nicht zufrieden: „Das Ergebnis ist ernüchternd“, berichtete Hofen-Stein. „Tunnel oder Trassen-Alternativen sind gar nicht geprüft worden“, so der Referent bei beiden Sitzungen. Man habe vonseiten der Verwaltung gefordert, neue Varianten zu prüfen: „Das wurde uns auch versprochen. Man hat das Gefühl, die Bahn öffnet sich etwas, aber es gibt noch keinen Grund zum Jubeln“, so Hofen-Stein.

Die Stadt befürchtet, dass durch den oberirdischen Ausbau der östlichen Riedbahn schon Fakten geschaffen würden ohne über alle Varianten im Bereich des Knotens Mannheim und den Ausbau der S-Bahn Rhein-Neckar überhaupt nachgedacht zu haben: „Laut Bahn kann der Waldhof losgelöst von allem betrachtet werden, aber wir fordern einen Projektbeirat, der alle Teile betrachtet“, so Hofen-Stein.

Die Bezirksbeiräte befürworteten die Einrichtung eines Projektbeirats: „Wann dieser kommt, wissen wir nicht, aber die Bahn macht sich Gedanken, welche Varianten zur Prüfung kommen, die Vorzugsvariante soll bis Ende des Jahres stehen. Es besteht allerdings die Gefahr, dass wir von der Bahn überrollt werden“, fürchtet Hofen-Stein.

Jetzt an Lärmschutz denken

Aus dem Waldhof forderten Andrea Jessen (SPD), Gerald Unger (Linke) und Helga Schlichter (CDU) zum Handeln auf. Gudrun Müller (ML) erinnerte, dass schon jetzt zwei Vororte durchtrennt seien: „Die Stadt ist im Dornröschenschlaf, wenn wir beim Lärmschutz nicht aufpassen, werden wir abgehängt.“ Auch Stefan Höß (SPD) erklärte, man werde „auf die Barrikaden gehen, wenn eine Tunnel- oder Troglösung nicht kommt“. Peter Stegmaier (SPD) erinnerte daran, jetzt schon an den Lärmschutz zu denken: „Der Tunnel kommt eventuell erst 2040, aber die vielen Züge schon demnächst.“

Stadtrat Konrad Schlichter (CDU) forderte Stadt und Region auf, ihren Standpunkt klar zu machen und ein Gutachten zu erstellen: „Wenn die Stadt das bis Herbst nicht macht, muss sie sich nicht wundern, wenn sie wieder den schwarzen Peter zieht. Entscheider ist der Deutsche Bundestag, nicht die Bahn.“ Stadträtin Melis Sekmen (Grüne) forderte ebenfalls ein Lärmgutachten mit der Region: „Die Parteien müssen sich auf regionaler Ebene einig sein und stark vernetzen.“ Es müssten Lärmmessstellen errichtet werden, um ein „starkes Zeichen nach Berlin“ zu senden. Sitzungsleiter Joachim Horner (SPD) erklärte, dass mehr erreicht werden müsse.

Martina Irmscher von der Initiative „Gesundheit statt Bahnlärm in Mannheim“ (GESBIM) appellierte bei beiden Sitzungen an alle Parteien, zusammenzuarbeiten: „Wenn die Planung so kommt, wie die Bahn es vorhat, lässt man zu, dass in Mannheim gar keine S-Bahn möglich ist.“ Hofen-Stein versicherte, dass die Stadt dafür sorge, dass menschen- und umweltverträglich gearbeitet und ein „maximaler Lärmschutz“ geschaffen werde. Er erinnerte an den Streckenneubau nahe Rastatt: „Hier gab es eine Entscheidung aus Berlin, den Tunnel zu bauen. Es hieß, das war eine Ausnahme, aber wir wollen das auch.“

Aus dem Sandhofener Gremium freute sich Bezirksbeirat Wilken Mampel (CDU), dass sich die Stadt für „maximalen Lärmschutz“ einsetzen wolle. „Es gibt mehr positive Zeichen als noch vor einem Jahr, aber wir müssen uns auf einen harten Kampf einstellen.“ Die Entscheidung zum Trassenverlauf habe „Auswirkungen auf die gesamte Stadtentwicklung“.

Für alle Möglichkeiten kompatibel

Stadtrat und Sitzungsleiter Egon Jüttner (CDU) begrüßte einen Zusammenschluss über Parteigrenzen hinweg: „Damals, als die Planungen am Hauptbahnhof vorbei gehen sollten, haben wir uns alle zusammengetan, und jetzt ist alles im Bundesverkehrswegeplan festgehalten.“

Hofen-Stein erklärte in Sandhofen: „Beim letzten Beteiligungsforum hat die Bahn begriffen, dass es nicht so einfach in Mannheim geht.“ Die Verwaltung fordere, dass die Neubaustrecke im Norden Mannheims kompatibel für alle Möglichkeiten sei.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019