Erlebnis mit Gänsehautgefühl

Bei seinem Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen hat es der Chor No Names mit Band und großem Orchester unter dem Titel „Don’t stop believing“ mal wieder geschafft, alle Fans und Konzertbesucher in seinen Bann zu ziehen. Nach der erfolgreichen und umjubelten Premiere in Ludwigshafen begeisterte der junge Chor des MGV Liederkranz 1845 Edigheim jetzt noch einmal in der Gethsemanekirche auf dem Waldhof, wo Chorleiter Dieter Scheithe auch Leiter des Kirchenchores der Evangelische Kirchengemeinde Waldhof-Luzenberg ist.

Ein vielfältiges Repertoire von Renaissance-Musik über Gospel und Popsongs bis hin zu Jazz-Standards, darunter als Herzstücke des Konzertes das Lied „Look at the world“ von John Ruther, ein schwungvolles Schlager-Medley aus den 1970ern, bei dem das Publikum begeistert mitsang, und gefühlvoll „The Last Unicorn“ von America, erfreute die Besucher.

„Do You Remember?“ – „Erinnerst Du Dich“ – ist die Botschaft in Earth, Wind & Fire‘s Song „September“ (1978) und ebenso von Dieter Scheithe, der den Großteil der Stücke selbst arrangiert hat und den Chor meist vom Klavier aus dirigierte und auch selber mit Witz und Charme moderierte. Als „Grenzgänger in den verschiedenen Musikstilen“ bezeichnete Scheithe die singenden, swingenden No Names. Der Chor nahm das Publikum mit auf eine Reise durch alle Genres der Musik. Dazu gesellte sich mit Gerd Nemet auch ein fantastischer Perkussionist.

Mitreißend war nicht nur der Gesang der No Names auf hohem Niveau, sondern auch die gekonnte Performance der rund 40 Sänger. Die Chormitglieder waren mit viel Spaß und Freude bei der Sache, was sich ganz unmittelbar auf die Zuhörer übertrug. Jeder Programmpunkt wurde von den Gästen mit jubelndem Applaus belohnt.

Viel Applaus

Mit viel Beifall honorierte das Publikum auch das „Lieblingslied“ des Chors. Die „Fuge aus der Geografie“ von Ernst Toch (komponiert 1927) mit nie gehörtem Sprechgesang zu verschiedenen geografischen Orten geriet zu einem faszinierenden Hörerlebnis. Für Gänsehautgefühle sorgte die klangvolle Melanche aus dem wundervollen „Conquest Of Paradise“ von Vangelis mit dem himmlischen „Adieremus“ von Karl Jenkins.

Außerdem verfügt der Chor über etliche hervorragende Solostimmen: Zunächst begeisterte Philipp Held als Solist bei „Higher Ground“ der Gruppe Rasmussen aus Dänemark. Auch die folgenden Solisten boten durch ihre Soloeinlagen weitere Höhepunkte. Großartig Sarah Lehnert und Tobias Neureuther bei „A Million Dreams“ von Pink. Stimmgewaltig und einfach mitreißend Marcus Dörr beim Song „He Lives In You“ aus dem Musical „der König der Löwen“. Und Katrin Sperling und Philipp Held rissen das klatschende Publikum schließlich mit beim Schlusssong „Don‘t Stop Believin“ von Journey.

Der Vorsitzende des MGV, Jochen Held, dankte der Gethsemanegemeinde für die Gastfreundschaft und Überlassung des Raumes mit seiner guten Akustik. Er dankte auch Chorleiter Diether Scheithe, der vor 20 Jahren bei den 1999 als Projektchor gegründeten No Names angefangen hat. Ohne Zugabe ließ das stehend applaudierende Publikum die No Names natürlich nicht gehen. Mit „Das Haus am See“ von Peter Fox auf den Lippen, traten die Konzertbesucher beschwingt ihren Heimweg an.

