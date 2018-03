Eröffnung im nächsten Jahr geplant

Anzeige

Im Dezember 2017 hatte der Gemeinderat für den Bau eines Jugendtreffs auf dem Luzenberg die notwendigen Mittel bereitgestellt, so dass die Stadt nun in Planung und Umsetzung einsteigen kann. Zum aktuellen Stand gab Klemens Hotz, Leiter der städtischen Jugendförderung, einen ausführlichen Überblick. Momentan laufe der vorbereitende Wettbewerb für Architekten, die nach den finanziellen und inhaltlichen Vorgaben der Stadt ihre Entwürfe gestalten.

Preisgericht tagt

Ein Preisgericht mit Beteiligung der örtlichen Bezirksbeiräte und dem Jugendhilfeausschuss – sowie eventuell einem Vertreter der Jugendlichen – werde dann entscheiden, welcher Entwurf geeignet sei. Der nächste Meilenstein, so Hotz, wird ein Beschluss im Ausschuss für Technik und Umwelt sein. Die Eröffnung des Treffs solle 2019 erfolgen.

Geplant ist ein offener großer Treffpunktbereich, der auch für Kulturveranstaltungen genutzt werden kann und barrierefrei erreichbar ist. Zur Grundausstattung, die natürlich im Rahmen des Budgets bleiben müsse, sollten eine Küchenzeile, ausreichende Bestuhlung, drei Toiletten, ein Büro und genügend elektrische Vorrichtungen gehören. Was die Jugendlichen für ihren Treff wollen, haben sie auf einem Plakat festgehalten das Umut Pfeffer der Versammlung präsentierte. Auch bei der inhaltlichen Planung soll ein Beteiligungsverfahren für Kinder und Jugendliche erfolgen. Parallel dazu läuft die Suche nach einem Träger für die Einrichtung.

Nihal Seref, seit 2014 bei der Jugendförderung, berichtete über ihre Aktivitäten mit den Jugendlichen. Von Vorteil sind für sie die Kooperationen mit anderen Jugendtreffs in Mannheim. So wird zum Beispiel in den Pfingstferien ein Fußballturnier im Feudenheimer Treff stattfinden. Hilfreich sei auch das Angebot von Pfarrer Georgios Basioudis von der Griechisch-Orthodoxen Kirchengemeinde Mannheim: Er hat den neuen Saal der Gemeinde seit September einmal pro Woche für die Tanzgruppe zur Verfügung gestellt. Wichtig ist Seref auch eine zeitweilig getrennte Arbeit mit Mädchen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.03.2018