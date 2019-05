Erzpriester feiert Jubiläum

Am 13. Mai 1999 wurde Erzpriester Georgios Basioudis durch S.E. Metropolit in Deutschland, Augoustinos, in Neuss zum Priester geweiht. Mit einem Vigilgottesdienst feiert der Erzpriester sein Jubiläum am kommenden Sonntag, 12. Mai, in der Kreuzerhöhungskirche, Spiegelstraße 4. auf dem Luzenberg. Zu diesem besonderen Ereignis werden viele seiner Kollegen aus Deutschland erwartet. Der besondere Gottesdienst beginnt um 19 Uhr. Um Mitternacht serviert man den Gästen eine sogenannte „Vigil Suppe“: eine Art Eintopf, die von der Frau des Erzpriesters, Zinovia Pantazidou, zubereitet wird. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.05.2019