„Es fehlen 100 Liter pro Quadratmeter“

Vor allem die Neupflanzungen leiden seit Wochen unter der anhaltenden Dürre in den grünen Lungen der Quadratestadt: Im Käfertaler Wald im Norden und im Dossenwald im Süden Mannheims sind die zuständigen Revierleiter Axel Dahlheimer und Norbert Krotz zusammen mit ihren Mitarbeitern im Dauereinsatz: Teilweise kam die Hilfe per Schlauch gerade noch rechtzeitig, denn die jungen Bäumchen waren mitunter schon kahl.

„Im Käfertaler Wald ist die Situation angespannt. Es fehlen bis zu 100 Liter Wasser pro Quadratmeter. Mögliche Schäden an den Bäumen werden erst im Folgejahr sichtbar“, berichtet Stadtsprecher Kevin Ittemann auf Anfrage des „MM“.

In den vergangenen fünf Jahren habe man im Käfertaler Wald etwa 14 000 Neupflanzungen vorgenommen: „Das waren überwiegend die Gemeinen Kiefern, aber auch klimatolerantere Baumarten wie Baum-Hasel, Zeder und Flaumeiche“, sagt Ittemann. Im Rheinauer Wald waren es 13 500 Neuanpflanzungen. In beiden Fällen werde sich erst 2019 zeigen, wie die Bäumchen die extreme Dürre des Sommers verkraftet haben. „Natürlich wurde die Bewässerung unter hohem Personalaufwand intensiviert. Sie ersetzt jedoch keinen normalen Niederschlag, wie es in den vergangenen Sommern der Fall war“, so der Sprecher der Quadratestadt.

Im Mannheimer Süden sorgt beispielsweise Forstwirt Tobias Schröck seit Wochen für die Bewässerung mit dem Schlauch: „Ohne unsere Hilfe würden die Pflanzen eingehen“, erzählt der 30-Jährige, der mit der 21-jährigen Lena Löw die Rettung des Grüns im Dossenwald übernommen hat.

Kaum Niederschlag im Juli

Der Sommer 2018 war bislang extrem trocken: „Der letzte nennenswerte Niederschlag, also über zehn Liter pro Quadratmeter, der ist am 12. Juni mit 16 Liter gefallen. Und im kompletten Juli hat es ebenfalls nur 16 Liter geregnet“, weiß Krotz. Deshalb mussten die Forstleute in diesem Jahr auch den bereits drei bis vier Jahre alten Bäumen Wasser geben: „Obwohl sie schon Feinwurzeln ausgebildet hatten.“

Zunächst habe Krotz geprüft, ob die Braunfärbung eine andere Ursache als Wassermangel hat. Als er und sein Team dies sicher ausschließen konnten, starteten sie die Bewässerungsarbeiten. „Ziel ist es natürlich, die jungen Bäume am Leben zu erhalten“, erzählt Lena Löw. „Ansonsten hätten wir sicherlich große Ausfälle“, versichert Krotz. Denn der Boden im Käfertaler Wald und Dossenwald ist sehr sandig: „Deshalb ist seine Wasserhaltefähigkeit auch sehr gering.“ Für Krotz steht heute schon fest, dass er und seine Mannschaft auch die kommenden Tage noch mit Wasserpumpen und Schläuchen anrücken werden: „Denn es ist immer noch nicht viel Regen in Sicht.“

Trockenheit werde auch in den kommenden Jahren ein immer größeres Problem darstellen. „Das Klima wird sich weiter verändern, es wird immer wärmer und trockener“, so Krotz. Deshalb pflanze er auch im Süden vorwiegend klimatolerante Bäume. Dort haben neben heimischen Arten wie Eiche, Kirsche, Kiefer, Nuss und Kastanie vor allem Zedern, Schwarzkiefern sowie Kork- und Flaumeichen, die mit Trauben- und Stileichen verwandt sind, den Vorrang: „Denn in 20 bis 30 Jahren wird bei uns ein ähnliches Klima herrschen, wie in Mailand heute. Und das werden wir in der Oberrheinebene zuerst zu spüren bekommen, weil unsere Region schon immer niederschlagsärmer war.“

Grillplätze gesperrt

Feuerwehr und Forstverwaltung stellen übrigens nicht erst seit den drei Bränden im Käfertaler Wald Ende Juli und Anfang des Monats (der „MM“ berichtete) eine erhöhte Brandgefahr fest. Deshalb sind alle Grillplätze und Feuerstellen in den Mannheimer Wäldern sowie im Rhein-Neckar-Kreis gesperrt. Und gleichgültig, so Krotz, ob die Ursache für die Brände achtlos weggeworfene Kippen oder ein zerbrochenes Glas waren: „Es herrscht generell von 1. März bis 31. Oktober Rauchverbot.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018