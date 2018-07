Fan-Modenschau im Angebot

Anzeige

Hier treffen sich die Teilnehmer des Stadtteilfestes nach beendetem Aufbau zu einem gepflegten Bier oder anderen Getränken und reger Unterhaltung mit den Gästen. Dieser Dämmerschoppen stimmt traditionell die Waldhofer auf das Stadtteilfest ein.

In der Jugendkirche findet an den beiden Haupttagen wieder eine Freizeit- und Hobbykünstlerausstellung statt, bei der Dekorationen aus Stoff, Holz und Acryl, Bilder in verschiedenen Techniken, Schmuck, ausgefallene Designer- und Jeans-Taschen, Puppenstuben-Einrichtungen und viele andere nette Deko-Kleinigkeiten angeboten werden. Außerdem gibt es in der Jugendkirche ein Café. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Kirchen beteiligt

Am Fest beteiligen sich die beiden in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Kirchen. So verwöhnt die Paulus/Gethsemane-Gemeinde mit selbstgebackenen Kuchen in der Jugendkirche, und die Ministranten von St. Franziskus verkaufen frisch gebackene Waffeln.

Fischliebhaber sind am Stand des Turn- und Sportvereins 1877 richtig. Beim CCW gibt es hausgemachte Kartoffelpuffer und weiteres Deftiges. Die griechischen Fußballer von „Enosis“ haben landestypische Spezialitäten im Angebot. Hausmacher Wurstplatten, Käsespätzle sowie Kartoffeln mit Quark hält die AWO bereit.

