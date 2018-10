Fast jedes Heimspiel besucht

Wenn jemand 90 Jahre alt ist und sich bester Gesundheit erfreut, was wünscht man sich mehr? „Dass ich und meine Lebensgefährtin gesund bleiben – und dass der Waldhof aufsteigt“, sagt Karl Herbig, der dieses runde Jubiläum am gestrigen Dienstag im kleinen Kreise feiern durfte. Bereits im Frühjahr stand Herbig im Mittelpunkt, als er vom Club der Ehrenmitglied- und Goldnadelträger des SV Waldhof (CEG) für 75 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt wurde. „Er ist eine treue, ruhige Waldhof-Seele, die dem CEG sehr verbunden ist“, schätzt ihn der CEG-Vorsitzende Hans-Jürgen Pohl sehr.

„Der SV Waldhof bedeutet mir sehr viel“, sagt Herbig, dem nur eine kurze aktive Karriere im Fußballverein seines Herzens beschieden war. Erst mit Anfang 20 begann Herbig, der auf dem Luzenberg aufgewachsen ist, mit dem Fußballspielen. „Ich habe vorher Handball gespielt, da wir damals einfach keine Fußballschuhe hatten“, erklärt er. „Aber trotzdem war Fußball immer meins.“ Beim MFC Phönix Mannheim startete er seine Laufbahn, wechselte aber recht bald über zur Privatmannschaft des SV Waldhof.

„Wir waren mehr eine Freizeittruppe, aber die Kameradschaft war toll. Wir sind regelmäßig mit den Fahrrädern zu den Spielen gefahren“, schildert Herbig, der als Werkzeugmacher über 44 Jahre bei der Firma Bopp & Reuther beschäftigt war. Im Alter von 31 Jahren wurde seine aktive Laufbahn durch mehrere Verletzungen gestoppt, dennoch blieb er dem SVW bis zum heutigen Tag treu und verbunden.

Frische Luft hält fit

Vom „Waldhof-Platz“, wie er die Spielstätte am Alsenweg im alten Jargon selbst heute noch bezeichnet, über das Südweststadion in Ludwigshafen bis hin zum Carl-Benz-Stadion hat er über einige Jahrzehnte kein Heimspiel versäumt. Die Spiele der Regionalliga-Mannschaft im Carl-Benz-Stadion hat er noch bis vor kurzem live von der Tribüne aus verfolgt, dann hat er aber seine Besuche aus ganz einfachem Grund eingestellt. „Das regt mich zu sehr auf. Ich habe Angst, dass ich einen Herzkasper kriege“, lacht er, dem man von seinem Aussehen und seiner Vitalität her nicht abnehmen würde, dass er 90 Jahre alt ist.

Hierfür hat er ein ganz einfaches Rezept: Er ist viel an der frischen Luft und begleitet noch regelmäßig die Treffs und gesellschaftlichen Ereignisse des CEG. „Außerdem treffe ich mich alle vier Wochen mit meinen alten Arbeitskollegen, und dann spazieren wir am Rhein“, berichtet Herbig. Am kommenden Sonntag feiert Herbig mit Freunden und Verwandten seinen 90. Geburtstag in größerem Rahmen nach. wy

