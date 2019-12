Festliche Stimmung im Garten

Da hatte sich der Bürgerverein Gartenstadt wirklich etwas Schönes ausgedacht: Zum ersten Mal wurde die Krippe in einem festlichen Rahmen im Bürgergarten in einer offenen Adventsfeier geöffnet. Dazu sang der Popchor.

Diakon Andreas Sommer von der evangelischen Kirche sprach einige christliche Worte, Wilfried Engelhardt las eine von ihm selbst verfasste Weihnachtsgeschichte, und die kleine Eva machte zusammen mit Toni Tönchen (Peter Müller) eine musikalische Reise durch den kalten Winterwald. Zudem erstaunte Sänger Jallo Ibrahim die Besucher mit seiner kraftvollen Stimme.

Die Krippe „wandert“ nach diesem Fest im Bürgergarten nur wenige Schritte weiter. „Sie wird im Schaufenster des Bürgervereins ausgestellt und kann von jedem, der hier vorbeiläuft, in aller Ruhe betrachtet werden“, so die Vorsitzende des Vereins, Gudrun Müller.

Jeden Abend eine neue Tür

Bis dahin verbreitete der Duft von Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst eine adventliche Stimmung rund um den Bürgergarten in der Gartenstadt. Der Bürgerverein verbindet mit dieser Idee noch eine weitere. Jeden Abend werde im Stadtteil eine andere Tür an einem Haus offen stehen, in der sich die Bürger treffen und ins Gespräch kommen können.

Der Popchor eröffnete den Abend mit dem Lied „Sage, wo ist Bethlehem“ . „Still, still, still, weil’s Kindlein schlafen will“ und „Zu Bethlehem geboren“ folgten, ehe die Sänger mit dem Kanon „Peace to the world“ einen gelungenen Abschluss servierten.

Diakon Sommer erinnerte in seiner Ansprache an die Ursprünge des Adventskranzes. Johann Hinrich Wichern bastelte um das Jahr 1839 eine erste Art eines Weihnachtskalenders. Er nahm ein Wagenrad und befestigte darauf so viele Kerzen, wie es Tage vom ersten Advent bis zum Heiligen Abend waren. Der Advent sei eine Zeit, in der Freunde und Familie im Vordergrund stünden, so der Diakon.

Die kleine Eva war ein wenig aufgeregt, als sie die ersten Tasten spielte. Das legte sich aber sofort mit dem ersten gesungenen Ton. „White Christmas“, „O Tannenbaum“ oder „O, du fröhliche“ und „Leise rieselt der Schnee“ klang es da. Zur Weihnachtsgeschichte sammelten sich dann vor allem die Kinder vor der kleinen Bühne. Engelhardt las die Geschichte von Abraxxas, einem Raben, der im Käfertaler Wald wohnte und einen Freund hatte, eine Weihnachtskugel. Enkelin Leonie (11) freute sich über diese Geschichte, hatte sie sie doch schon öfter gehört. „Der Opa erzählt immer so schön“, bewunderte die junge Dame die Erzählungen von Opa Wilfried Engelhardt.

Jalloh Ibrahim ließ nach einer kleinen Umbauphase zum Abschluss „Stand by me“ von Ben King erklingen, wofür ihm viel Beifall gespendet wurde. Leonie hatte sich in der Zwischenzeit am Feuer ein Stockbrot zubereitet: „Das schmeckt“, meinte sie kauend.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019