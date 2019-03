Figuren spielen am Jugendhaus

Zum dritten Mal gastiert das Figurentheater Calimero mit seinem Theaterzelt auf dem Freigelände des Jugendhauses Waldpforte in der Gartenstadt. Die Deutschlandpremiere des Stücks „Die Bremer Stadtmusikanten“ findet am Montag, 18. März, um 16 Uhr im Theaterzelt auf dem Freigelände statt. Bis 28. März wird das Stück dann täglich um 16 Uhr gezeigt. Sonntags und am Ostermontag finden Vorstellungen um 11 und um 15 Uhr statt.

Zwölf Charaktere dabei

Zum 200. Jubiläum der Veröffentlichung von Grimms Märchen sowie zum 20-jährigen Bestehen der Fernsehserie „Simsala Grimm“ spielt das Figurentheater Calimero „Die Bremer Stadtmusikanten“. „Auf die Zuschauer wartet ein aufwendig gestaltetes Theaterstück mit zwölf Figuren. Eine Theaterproduktion zum Staunen, Lachen und Mitmachen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Mannheim. Im zauberhaften Märchenland Simsala Grimm erlebe man magische Momente und spannende Abenteuer mit den waghalsigen Freunden Yoyo und Doc Croc aus der Zeichentrickserie „Simsala Grimm“. Der fröhlich-freche Schelm Yoyo habe zusammen mit dem Universalgelehrten und Bücherwurm Doc Croc schließlich schon so manches Abenteuer bestanden.

Zu sehen ist das Stück im Theaterzelt auf dem Freigelände des Jugendhauses Waldpforte in der Waldpforte 67 (Gartenstadt). Der Eintritt kostet für Kinder zehn Euro und für Erwachsene elf Euro. baum/zg

