Figurentheater für die Kleinen

Mit den Figurentheatertagen von Dienstag, 2., bis Sonntag, 7. April, will die Abteilung Jugendförderung des Rathaus-Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt laut eigenen Angaben jungen Besuchern ein Theatererlebnis ermöglichen. Die Stücke werden in verschiedenen Spielstätten aufgeführt, darunter auch im Jugendhaus Waldpforte in der Gartenstadt.

Dort wird am Mittwoch, 3. April, (10 Uhr), und am Donnerstag, 4. April (10 Uhr und 16 Uhr), das Stück „Wo die wilden Kerle wohnen“ gezeigt. Es erzählt die Geschichte von Max, der mit einem Boot zur Insel der wilden Kerle segelt, sie mit einem Zaubertrick zähmt und so zu ihrem König wird. Es handelt sich um eine Koproduktion vom Figurentheater Neumond und dem Theater Fensterzurstadt, die nach dem Buch von Maurice Sendak spielt. Durch die Buchvorlage und zusätzlich zusammengestelltes pädagogisches Begleitmaterial soll die Vor- und Nachbereitung erleichtert werden.

Geeignet ist das Stück für Zuschauer ab vier Jahren. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Kinder unter dieser Altersgrenze nicht in die Vorstellung mitgebracht werden dürfen. Der Eintritt kostet pro Kind drei Euro, für Erwachsene vier Euro. Das Jugendhaus ist mit der Stadtbahnlinie 4, Haltestelle Freilichtbühne, und Buslinie 55, Haltestelle Waldfriedhof, zu erreichen.

Reservierungen für die Theatervorstellungen sind dienstags bis donnerstags zwischen 9 und 11 Uhr möglich – unter der Telefonnummer 0621/293-36 47 oder per E-Mail an 51.kulturelle.bildung@mannheim.de skw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019