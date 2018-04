„Flächen werden gnadenlos zugeparkt“

Anzeige

Die Bürger auf dem Waldhof haben die Nase gestrichen voll: Rund um den Speckweg sind die Straßen derart zugeparkt, dass Fußgänger kaum an den stehenden Autos vorbeikommen. Ältere Menschen mit Rollatoren oder Mütter mit Kinderwagen müssen auf die Fahrbahn ausweichen, weil sie auf den Gehwegen keinen Platz haben. Obwohl ein Antrag der Freien Wähler/Mannheimer Liste (FW/ML) nach einem Verkehrsworkshop im Gemeinderat keine Mehrheit gefunden hatte, gab die Stadt nun grünes Licht für eine Verkehrsuntersuchung, an die ein solcher Workshop geknüpft ist.

Schon beim Stadtteilspaziergang im November hatten Bezirksbeiräte von Oberbürgermeister Peter Kurz gefordert, für diesen Teil des Stadtbezirks eine tragfähige Verkehrslösung zu finden und fragten an, ob ein Verkehrsworkshop mit Anwohnern und BBR möglich sei. Trotz der Absage an den Antrag teilt die städtische Pressestelle nun auf Nachfrage dieser Zeitung mit: „Die Stadtverwaltung hat die angespannte Parkplatzsituation im Stadtteil Waldhof erkannt und plant daher im Herbst einen Workshop unter Beteiligung der Bevölkerung und des Bezirksbeirats.“ So will die Verwaltung Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Parkplatzsituation erarbeiten.

Termin steht noch nicht fest

„Einfließen wird dabei die aktualisierte Parkraumauswertung, die durch den Fachbereich Stadtplanung in den nächsten Monaten durchgeführt wird.“ Ein genauer Termin für den Workshop sei allerdings noch nicht angesetzt: „Diesen werden wir frühzeitig bekannt geben“, so Krasko. Einen Verkehrsentwicklungsplan gebe es für dieses Gebiet nicht, das sei auch nicht geplant: „Der Workshop bezieht sich rein auf die Parkraumsituation.“