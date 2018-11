„Flotte Luzzies“ im Weihnachtsdorf

Bei den „Luzzies“ (v.l.): Waltraud Esser, Monika Jakubowski, Sam Lee. © Engler

Seit nunmehr 35 Jahren lädt die Frauengruppe „Die flotten Luzzies“ zu einem kleinen Weihnachtsdorf auf den Luzenberg ein. Die Veranstaltung im Gemeindesaal der evangelischen Gemeinden Luzenberg/Waldhof in der Stolberger Straße ist immer gut besucht. Auch Pfarrer Sam Lee erfreute sich an dem Kuchenbuffet, bei dem ihm sicher die Auswahl nicht leicht gefallen ist. Im Foyer wurden die Gäste mit weihnachtlichen Artikeln empfangen. Dazu gehörten zum Beispiel Lebkuchenmännchen, schön drapiert in kleinen Tassen, und andere adventliche Basteleien von Monika Jakubowski. Helga Klein hatte köstliche Wintermarmelade im Angebot. Um Fördervereinsmitglieder für den Jugendtreff warb Vorstandsmitglied Nihal Seref an einem weiteren Stand. Bei Kaffee, Kuchen und Lachsbrötchen genossen die Besucher den gemütlichen Nachmittag zusammen mit dem Team der „Luzzies“. Sie waren, wie Leiterin Waltraud Esser, an bunten Schürzen als Helferinnen gleich erkennbar. eng

