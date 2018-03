„Freudiger Tag“ für die Naturpädagogik

Anzeige

Der nun entstehende Anbau wird ähnlich aussehen, wie das bisherige Gebäude: „Wir erweitern das Haus quasi spiegelbildlich“, erläuterte Architekt Andreas Kaupp. Es werden zwei Lehrsäle und zwei Büroräume neu entstehen. Dazwischen gibt es einen funktionalen Raum, in dem eine Teeküche und die Toiletten untergebracht sind. Weil das bestehende Haus, das zur Gartenschau 1998 in Mosbach errichtet und anschließend nach Mannheim transportiert worden war, architektonisch ansprechend ist, wird auch der Anbau in für die Forstverwaltung typischer Holzbauweise errichtet. Allerdings werde auch den neuen Anforderungen an Klimaschutz und Wärmedämmung Rechnung getragen. So würden die Brettstapeldecken mit Holzwolle gedämmt, erläuterte, der Architekt. Auch die Farbgebung werde nur in Nuancen geändert. Das Wichtigste sei aber, dass der Zugang künftig barrierefrei sei, um modernen Anforderungen der Waldpädagogik gerecht zu werden. Das bisherige Gebäude mit einer Größe von rund 90 Quadratmetern werde am Ende um 150 Quadratmeter vergrößert sein, verdeutlichte Architekt Andreas Kaupp.

Beliebtes Angebot

Dass der Neubau ein Gewinn für die Stadt sei und vor allem von den Schulen dankend angenommen werde, unterstrich Bernd Schwennen vom Rathaus-Fachbereich Grünflächen und Umwelt.

„Die Erweiterung ist dringend notwendig, weil das Haus an seine Kapazitätsgrenzen angelangt ist,“ hatte Gurr-Hirsch eingangs gesagt. „Kinder verlieren immer mehr das Verständnis für die Natur. Da setzt die Waldpädagogik an,“, so die Staatssekretärin. Es sei in der Realität nun einmal nicht so, dass die Milch, die wir trinken, von lila Kühen stamme, wie das von Kindern manchmal behauptet werde. Daher werde die Waldpädagogik immer wichtiger.

„Der Trend, dass sich Kinder immer weiter von der Natur entfernen, ja sogar Angst vor dem Wald haben, hat sich in den letzten Jahren noch verstärkt“, sagte Gurr-Hirsch. Die Staatssekretärin betonte zum Schluss: „Das ist ein freudiger Tag für die Region und darüber hinaus.“

Bis zum November soll das Haus fertig sein. „Dann feiern wir die Einweihung“ freute sich auch Bernd Müller vom Amt Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Er erklärte, dass seine Behörde in diesem Falle nur Amtshilfe leiste, die Fortverwaltung in eigener Regie das Gebäude verantworte: „ Wir müssen nur unterschreiben. Die Verantwortung liegt beim Forst“, lachte Müller beim ersten Spatenstich in dem sandigen Untergrund.

