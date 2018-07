Fritz Hoffmann hält Kerwerede

Anzeige

Musik und Brauchtum dominieren: Im Spiegelschlössl, Spiegelfabrik 314 auf dem Luzenberg, wird am Wochenende wieder die „Luzeberger Kerwe“ gefeiert. Los geht’s am Freitag, 3. August, 17 Uhr, mit DJ Tortellini. Am Samstag spielt das Blaulicht Trio um 17 Uhr zum Dämmerschoppen. Den Kerwekranz hängen am Sonntag, 11 Uhr, die drei Kerweborsche, Wirt Fritz Hoffmann, sein Sohn Dennis und Horst Karcher vom Blaulicht Trio, auf. Dieses Trio unterhält auch am Sonntag die Gäste. Die Kerwerede hält wie immer der Hausherr Fritz Hoffmann selbst. Für Speis’ und Trank ist an allen Kerwetagen im Biergarten und in der Gaststätte bestens gesorgt. eng