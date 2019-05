Frühlingskonzert; im Franziskussaal

Am Sonntag, 2. Juni, 16 Uhr, findet im Franziskussaal (Speckweg 6) das zwölfte große Frühlingskonzert statt. Unter dem Motto „Beschwingtes und Besinnliches“ gibt es im Programm Beiträge unterschiedlicher Musikgattungen: Volkslieder, Schlager, Gospels, Arien und Chöre aus Oper und Operetten sowie Instrumentalstücke – alles unter der Gesamtleitung von Florian Moser. Mit von der Partie sind die Kirchenchöre der Gemeinden St. Franziskus/St. Elisabeth/St. Lioba, der Gospelchor sowie der Kinder- und Jugendchor Waldhof-Gartenstadt. Auch in diesem Jahr wollen jüngere und ältere Solisten mit ihrem Können begeistern. Das Konzert sei „ein Höhepunkt im musikalischen Jahreskalender der Seelsorgeeinheit Mannheim Nord“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zugunsten der Kirchenmusik wird gebeten. baum

