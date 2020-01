Fünf Tage lang nach Südtirol

Ein Tagesausflug und eine Mehrtagesfahrt stehen auf dem Programm des Sozialverbands VdK. Der Ortsverband Mannheim – Waldhof – Gartenstadt plant zum einen eine eintägige Tour nach Baden-Baden am Samstag, 9. Mai. Zum anderen heißt es vom 2. bis 6. Juni (Dienstag bis Samstag) „Südtiroler Gipfelträume“. In Baden-Baden stehen unter anderem der Besuch des SWR-3-Studios und Stadtrundfahrt mit der City-Bahn an. Im Juni geht es vom Standort Schabs im Eisacktal bei Brixen aus beispielsweise zum Ganztagesausflug nach Meran und zum Kalterer See, an den Gardasee oder durch die Dolomiten. Weitere Informationen: Telefon 0621/79 94 36 60 (eventuell Anrufbeantworter, dann gibt es einen Rückruf). bhr

