Fußballspiele und Musik

Sein alljährliches Sommerfest feiert der VfB Gartenstadt vom 18. bis 22. Juli im Erich-Schäfer-Sportpark am Anemonenweg 20-40. Am Mittwoch, 18. Juli, 18.30 Uhr startet das Fest mit dem beliebten Freundschaftsspiel gegen die Blau-Schwarzen vom SV Waldhof. Üblicherweise stellen bei dieser Gelegenheit beide Mannschaften die neuen Spieler vor.

Auch am Donnerstag gibt es spannenden Fußball zu sehen. Die zweite Mannschaft der „Gelben Bären“ bestreitet ihr erstes Vorbereitungsspiel. Danach lädt der Verein zum Dämmerschoppen ein.

Am Freitag findet das AH-Turnier um den Dema-Cup statt. Die Firma Dema CNC-Fertigung ist auch in dieser Saison offizieller Sponsor des VfB-Gartenstadt. Am Abend bebt bei der Schlagerparty wieder das Festzelt. Die Jugendmannschaften des Vereins zeigen am folgenden Samstag ab 10 Uhr ihr Können. Die Fantastischen 3 rocken dann am Abend das Festzelt.