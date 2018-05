Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen

Anzeige

Haltestellen bleiben

Lehr betonte, dass die Breite und der Querschnitt der Straße nicht verändert werden. Auch die Haltestellen der Stadtbahn bleiben erhalten. Hier habe die RNV schon früher einmal das Pflaster entfernt. Auf der Fahrbahn werde in Vorrangstreifen für Radfahrer eingerichtet, sodass dieser Steifen insbesondere von Lkw bei Gegenverkehr benutzt werden könne.

In der ersten Bauphase gehe es bis zur Altrheinstraße, in der zweiten bis zum Tor von Roche und in der dritten bis zur Zellstoffstraße. Die Umleitung über Altrhein-, Luzenberg- und Schienenstraße müsse durch eine großräumige Umfahrung des Bereichs ergänzt werden. Die Erreichbarkeit der Firmen werde dadurch gewährleistet.

Der Sprecher der SPD im Bezirksbeirat, Stefan Höß, wollte wissen, welche Lösungen für Fußgänger und Radfahrer während des Umbaus angedacht sind. Nach Auskunft von Lehr können diese während der gesamten Arbeiten zum Ziel gelangen. Lediglich der Autoverkehr sei von den Umleitungen betroffen. Auch die Gleise der Stadtbahn sind nicht betroffen. Die Erneuerung der Gleise in der Sandhofer Straße wurde in das Jahr 2017 vorverlegt, weil die Saint Gobain Glass Deutschland eine fabrikeigene Unterführung in der Sandhofer Straße vom Hafenbecken am Altrhein zum Werksgelände sanierte.

Ein Anwohner fragte, ob der ambitionierte Zeitplan auch wirklich eingehalten werden könne. Als Gegenbeispiel nannte er die Erneuerung der Boveristraße, wo „plötzlich“ ungeahnte Hindernisse die Terminierung erheblich durcheinandergebracht hätten. Der Vertreter der Stadt hofft, dass dies hier nicht vorkomme.

Eine Anwohnerin schlug vor, den bestehenden Radweg hinter den Bäumen zu beleuchten und wieder nutzbar zu machen. Da müsse unter anderem die Baumschutzverordnung zurate gezogen werden, hielt Lehr entgegen. Danach dürften zum Beispiel Wurzeln beispielsweise nicht abgefräst werden. Um den Weg wieder nutzbar zu machen, müssten außerdem die Teeraufbrüche aufgefüllt werden, was ebenfalls mit hohen Zusatzkosten verbunden sei. Die Stadt werde aber nach einer Lösung suchen, versprach der Vertreter des Fachbereichs Tiefbau.

