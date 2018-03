Gartenstädter begrüßen Frühling

Anzeige

Unter dem Motto „Fußballweltmeisterschaft 2018 – wir sind Weltmeister“ möchte der Bürgerverein Gartenstadt den Winter vertreiben und den Frühling begrüßen. Am Sonntag, 25. März, um 14 Uhr treffen sich die Teilnehmer des Sommertagszuges in der Freyastraße. Von dort wird sich wieder ein bunter Zug durch die Gartenstadt schlängeln und mit Pauken und Trompeten Richtung Rodelhügel ziehen. Dort angekommen, erwartet der Bürgerverein die Teilnehmer des Zuges mit Würstchen und Getränken. Begleitet von Musik und Gesang wird der Winter in Gestalt eines Schneemannes verbrannt. Der Bürgerverein freut sich auf viele Besucher und Teilnehmer. Wie in jedem Jahr werden Preise für die buntesten und schönsten Gruppen und Einzelpersonen vergeben. Fragen und Anmeldungen nimmt der Vorstand per E-Mail (vorstand@buergerverein-gartenstadt.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0157-81 71 79 61 entgegen. baum/zg