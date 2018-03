Gebasteltes und viele Torten

Anzeige

Auch wenn er zu den kleinsten Ostermärkten im Mannheimer Norden zählt, versprüht der Ostermarkt der „Luzies“ auf dem Luzenberg doch sehr viel Charme.

Die Damen vom Frauentreff der evangelischen Gemeinde Waldhof-Luzenberg luden auch in diesem Jahr in den Saal in der Stolberger Straße ein. Noch bevor sich die Besucher die köstlich gebackenen Torten wie zum Beispiel eine Toffifeetorte, Erdbeersahne oder Schwarzwälder-Kirsch-Torte oder aber die anderen Kuchen schmecken ließen, verweilten sie an den Ständen im Foyer. Dort konnte man österlichen Schmuck kaufen – zur Dekoration der eigenen Wohnung oder als Geschenk für Freunde.

„Gut besucht“

Mitglieder des Jugendtreffs Luzenberg beteiligten sich mit einem Infostand an dem Ostermarkt. „Wir sind immer wieder stolz auf den gut besuchten Ostermarkt und auf die, die immer gerne mit uns feiern“, sagte Waltraud Esser, die Leiterin des Frauentreffs „Luzies“.