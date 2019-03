Geistliche Musik

In einem musikalischen Abendgottesdienst der besonderen Art erklingt am Sonntag, 31. März, ab 18 Uhr das geistliche Werk „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi. Der italienische Komponist hat das Werk 1736 kurz vor seinem frühen Tod im Alter von 26 Jahren als Auftragsarbeit für eine adlige Laienbruderschaft für die Liturgie in der Passionszeit komponiert. Es ist die Vertonung eines mittelalterlichen Gedichts für Sopran, Alt, Streicher und Basso continuo.

Den Sopran singt in der Gnadenkirche in der Gartenstadt (Karlsternstraße 1) Dorothea Mertens, den Altus übernimmt Thomas Nauwartat-Schultze. Die Gesamtverantwortung für die konzertante Aufführung trägt Jochen Vogt, Organist der Gnadenkirche. Weitere Mitwirkende sind Friederike Nickel und Sophia Schwarzl (beide Violine), Birgit Friedrich (Bratsche) und Martin Stein (Orgel). swa

