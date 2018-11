Geld für Renovierung von St. Lioba

Maßgeschneiderte Adventskränze mit Farben nach Wunsch: Wer das möchte, ist bei den Pfadfindern von St. Lioba auf dem Waldhof richtig. Wie in den Vorjahren „haben wir es uns wieder zur Aufgabe gemacht, die schönsten Adventskränze zu basteln“, berichtet Sonja Bock für die Leiterrunde: „Wer gerne bastelt und sich mit uns austoben möchte, ist herzlich dazu eingeladen“, weist sie auf fünf Termine vom 19. bis 23. November, jeweils 18.30 Uhr, im „Truppraum“ hin (Wegbeschreibung: dpsgstlioba.com/kontakt).

Ansprechen möchten die Pfadfinder aber in erster Linie diejenigen, die einen individuellen Kranz erwerben möchten. „Mit einer Vorbestellung funktioniert das am besten“, empfiehlt Sonja Bock. Deshalb bitten sie um Kontaktaufnahme bis spätestens 12. November. Wünsche sammeln die Pfadfinder auf ihrer Homepage, per E-Mail oder auch mündlich. Das Material für die Adventskränze stammt aus Spenden. „Diese reinen Sachspenden fragen wir aktuell bei verschiedenen Einrichtungen an“, so Sonja Bock. Aber bis 19. November nehme man gerne weiteres Weihnachts- und Dekomaterial entgegen – etwa Kerzen, Tannenzweige, Glitzer oder Lametta.

Die Kränze kosten pro Stück 19 Euro. Die Hälfte der Einnahmen spenden die Pfadfinder an die Gemeinde St. Lioba, um sie bei der Renovierung der Gemeinderäume, vor allem der Turnhalle, zu unterstützen. Abgeholt werden können die Kränze ab dem 27. November zu den Gruppenstundenzeiten. Sie sind dienstags, 18 bis 20 Uhr, und donnerstags, 18.30 bis 20 Uhr. An diesen Tagen werden auch Bestellungen notiert oder Bastelmaterial in Empfang genommen. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018