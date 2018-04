Gemälde, Boule und Walking

Anzeige

Der Förderverein „Freunde des Karlsterns“ (FDK) hat im Mai traditionell einiges vor. Derzeit wird das Info-Center erweitert und ausgebaut. Bedingt durch diese Maßnahme musste der April-Stammtisch ausfallen. Aber pünktlich zum nächsten Termin am 3. Mai und dem Vatertagsstammtisch am 10. Mai soll alles fertig gestellt sein. Auch künftig will der FDK in den seinen Räumen Veranstaltungen anbieten.

Nächster Termin ist am 5./6. Mai (jeweils 11 bis 17 Uhr) eine Gemäldeausstellung der vereinseigenen Malgruppe. Gezeigt werden Werke in vielfältiger Themengestaltung in den Techniken Acryl, Kohle und Öl. Die Bewirtung wird von den Künstlerinnen selbst vorgenommen. Die Vernissage ist am 5. Mai um 11 Uhr.

Die nächste Waldführung findet am 6. Mai ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist die „Alte Försterei“ am Karlstern, im Käfertaler Wald. Da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, bitte bei Albrecht Trunk Telefon: 752469 oder über E-Mail: atru@freenet.de anmelden. „Wir versprechen Ihnen zwei Stunden Naturerlebnis pur“, schreibt Pressewart Werner Piffkowski. Weitere Termine sind am 10. Juni, .1. Juli, 5. August, 2. September und 7. Oktober.