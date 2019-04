Gemeinde feiert Jubelkonfirmation

Am Sonntag, 7. April, feiert die Auferstehungsgemeinde in der Gartenstadt um 9.30 Uhr das Fest der Jubelkonfirmation. Alle, die in den Jahren 1994 (Silberne Konfirmation), 1969 (Goldene), 1959 (Diamantene), 1954 (Eiserne), 1949 (Gnaden) und 1944 (Kronjuwel) in der Auferstehungskirche konfirmiert wurden, sind dazu eingeladen. Auch alle Personen, die keinen Kontakt mehr zu ihrer Heimatgemeinde haben und heute in der Gartenstädter Gemeinde leben, sind willkommen. Die Gemeinde sucht noch Jahrgangs- oder Klassenlisten sowie Anschriften Auswärtiger. Wer hierbei helfen kann, wird gebeten, sich im Pfarrbüro melden (Telefon: 0621/75 18 78). baum

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019