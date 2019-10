Gemeinderat am Zug

Zwei Schulen, die 600 Meter voneinander entfernt liegen, auf einem Gelände zusammenfassen: Der Gedanke der Stadt, das Terrain der Waldschule zu einem Campus zu machen, hatte aus wirtschaftlicher Sicht seinen Reiz. Denn die Verwaltung hätte das wertvolle Gelände, auf dem zurzeit die Alfred-Delp-Schule steht, gut vermarkten und den Erlös in Neubauten stecken können. Aber was aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar ist, muss noch lange nicht pädagogisch sinnvoll sein. Folgerichtig lehnten beide Schulen und deren Elternbeiräte den Campus ab.

„Schade, dass die Schulen zu diesem Ergebnis gekommen sind“, sagte Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb bei einer Pressekonferenz im September. Deshalb werde zunächst der Neubau für die Alfred-Delp-Schule in Angriff genommen. Die Waldschule dagegen „fällt jetzt erst mal auf die Seite“. Die Bemerkung klang fast schon ein wenig so, als sei die Dezernentin verstimmt – weil die favorisierte Campus-Lösung nicht kommt.

Es besteht allerdings kein Grund, verstimmt zu sein. Schließlich handeln die Schulen allein aus pädagogischer Verantwortung. Sie wollen nur das Beste für ihre Schüler. Dazu gehört übrigens auch, dass sie nicht in heruntergekommenen, maroden Gebäuden lernen müssen. Doch was das angeht, kann nur die Stadt Abhilfe schaffen. Wenn es nach ihr geht, muss die Waldschule allerdings noch viele Jahre warten.

Letztlich geht es aber nicht darum, was die Verwaltung will. Die Entscheidung darüber ist Sache des Gemeinderats. Freie Wähler und SPD haben bereits signalisiert, dass sie Planungsmittel für einen Waldschule-Neubau in den künftigen Haushalt einstellen möchten. Die anderen Parteien sollten es ihnen gleichtun. Die Chancen stehen gut, dass es so kommt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.10.2019